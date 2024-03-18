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В Симферополе в рамках акции «Сад памяти» высадили две с половиной тысячи деревьев

В Симферополе в рамках акции «Сад памяти» высадили две с половиной тысячи деревьев

Опубликовал: CrimeaPRESS в Экология Крыма 21:43 18.03.2024

В Симферополе прошла экологическая акция «Сад памяти». Об этом рассказал глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев:

Символично, что именно сегодня, в 10-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией, мы высадили около 2500 тысяч деревьев. Они будут напоминать нам о тех, кто отдал свою жизнь за нашу свободу в годы Великой Отечественной войны, о нашем единстве, о стойкости духа нашего народа. Вместе мы сила! Убежден, что сейчас, как и тогда, Победа будет за нами!

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