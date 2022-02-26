В Симферополе вспоминают события 2014-го. Честь и хвала вам, Вежливые люди

В Симферополе, в преддверии празднования Дня Сил специальных операций председатель Госсовета РК Владимир Константинов и депутаты крымского парламента возложили цветы к памятнику Вежливым людям.

Участники мероприятия выразили безмерную благодарность российским солдатам и командирам, обеспечившим безопасность жителей полуострова во время событий Крымской весны и сыгравшим немаловажную роль в возвращении Крыма в состав Российской Федерации, — сообщает пресс-служба Госсовета РК.

Памятная дата «День Сил специальных операций ВС России» установлена Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина № 103 от 26 февраля 2015 года и празднуется ежегодно 27 февраля. Силы специальных операций — специально подготовленная и оснащенная группировка сил Вооруженных Сил Российской Федерации, предназначенная для выполнения специальных действий: разведывательно-диверсионных, подрывных, контртеррористических, контрдиверсионных, контрразведывательных, партизанских, антипартизанских и др. Представители данного военного подразделения также известны россиянам, как Вежливые люди.

В Симферополе памятник Вежливым людям установили в 2016 году.

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