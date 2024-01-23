В Симферополе завершен капитальный ремонт мемориала «Скорбящая»

Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев посетил мемориал «Скорбящая», где на днях завершился капитальный ремонт. На объекте выполнены работы по реставрации скульптуры и горельефа, устройству дренажной системы, благоустройству территории и ремонту освещения. Площадь благоустройства составила более 700 квадратных метров.

Для Симферополя это знаковый объект, ведь в этом году исполняется 80 лет со Дня освобождения крымской столицы от немецко-фашистских захватчиков. В период временной фашистской оккупации Крыма на территории совхоза «Красный» располагался концентрационный лагерь. За два с половиной года существования лагеря нацистские палачи уничтожили в районе лагеря и урочища Дубки более 8000 советских патриотов, — напомнил Михаил Афанасьев.

30 сентября 1970 года на втором километре шоссе «Симферополь – Николаевка» во время проведения земляных работ были обнаружены ранее неизвестные места массовых казней. Была создана специальная комиссия по расследованию зверств гитлеровцев и их пособников. В ходе раскопок было обнаружено 28 могил, из которых были извлечены останки 1480 советских граждан.

В июле 1973 года на месте массовых расстрелов советских патриотов был возведен мемориальный комплекс «Скорбящая» и разбит парк.

Фото: страница ВКонтакте М.Афанасьева.