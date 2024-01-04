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В симферопольском парке им. Гагарина установили новые вендинговые аппараты для кормежки птиц

В симферопольском парке им. Гагарина установили новые вендинговые аппараты для кормежки птиц

Опубликовал: CrimeaPRESS в Жизнь в Республике 16:14 04.01.2024

Два новых вендинговых аппарата по продаже корма для птиц установили в симферопольском парке им. Гагарина. Аппараты расположились у пруда в местах с наибольшим скоплением птиц, чтобы гостям парка было удобно угощать пернатых полезным лакомством.

В симферопольском парке им. Гагарина установили новые вендинговые аппараты для кормежки птиц

Всего у пруда установлено четыре аппарата. Все они были разработаны и изготовлены крымской компанией «Кустарщина» (ООО «СВС Технологии») по заказу МБУК «Парки столицы». Аппараты полностью автономны и имеют эксклюзивный тематический дизайн в виде спутника.

Напоминаем, что лебедей и диких уток ни в коем случае нельзя кормить хлебом, а также солёными и жареными семечками, печеньем, орехами… Такая еда может привести к болезни и даже гибели птиц, — подчеркивают «Парки столицы».

В симферопольском парке им. Гагарина установили новые вендинговые аппараты для кормежки птиц

 

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