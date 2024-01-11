В Совете министров Крыма определились, как будут проводить Год семьи

В Крыму будет сформирован республиканский план основных мероприятий, который планируется утвердить до 1 февраля.

Вице-премьер РК Елена Романовская провела заседание организационного комитета по подготовке и проведению в 2024 году в Республике Крым Года семьи. В состав оргкомитета вошли представители органов власти, общественных организаций, стороны социального партнерства.

Правительством Российской Федерации утвержден План основных мероприятий по его проведению. Он состоит из нескольких блоков. Первый включает чествование родителей, награждённых знаком «Мать-героиня», медалью и орденом «Родительская слава» (в республике 6 семей награждены орденом, 1 семья — медалью), масштабные всероссийские конкурсы «Это у нас семейное», «Семья года», торжественные мероприятия ко Дню семьи, любви и верности, и ряд других мероприятий. Второй блок касается мероприятий по совершенствованию положения семей с детьми. Значительная часть плана, два его раздела, направлена на работу с родителями, в том числе будущими, — отметили в республиканском Совмине.

Открыть Год семьи предполагается на Всероссийском семейном форуме «Родные – любимые», который пройдет на выставке «Россия» на ВДНХ в конце января.

В Крыму на основе федерального плана будет сформирован республиканский план основных мероприятий, который планируется утвердить до 1 февраля.