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В Старом у открылась выставка старинных костюмов «Мода средневековой Солдайи»

В Старом Крыму открылась выставка старинных костюмов «Мода средневековой Солдайи»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:14 17.11.2023

С 17 ноября в музее истории и археологии Старого Крыма работает выставка «Мода средневековой Солдайи». Посетители увидят уникальные экспонаты музея-заповедника «Судакская крепость». Это эскизы костюмов византийцев, половцев и итальянцев, а также коллекция украшений, созданных почти 10 веков назад.

Необычная выставка, созданная сотрудниками музея-заповедника «Судакская крепость», познакомит посетителей с малоизученной страницей истории – развитием модных тенденций в одежде средневековых горожан, живших в Солдайе – генуэзской крепости Судака. Вы увидите аскетичную одежду раннего Средневековья, женский и мужской костюмы в виде платья-туники в романском стиле, итальянскую моду эпохи Ренессанса с парчовыми, бархатными и шёлковыми нарядами. Готические модели покажут прорывные тенденции – разделение женской юбки и лифа, а также варианты мужских костюмов – свободного, длинного, узкого и короткого, — сообщает Туристический портал Крыма.

музея-заповедника «Судакская крепость»

В экспозиции также эскизы костюмов византийцев, половцев и Киевской Руси XII века, одежды Золотой Орды, армян XIII века, итальянские костюмы XII-XV веков, а также уникальные предметы из фондового собрания музея-заповедника «Судакская крепость»: средневековые пастовые и стеклянные бусы, бронзовые серьги, серебряные, медные и бронзовые перстни XII века, стеклянные, бронзовые браслеты X-XIV веков, пробковые подошвы для туфель, деревянные гребни XII-XV веков и литейные формы для пуговиц.

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музея-заповедника «Судакская крепость»

Иллюстрацией средневековой итальянской моды станет стилизация мужского костюма генуэзского консула и платья состоятельной итальянки. Выставка будет работать до 31 января 2024 года. Адрес: Старый Крым, ул. П. Осипенко, 74, музей истории и археологии.

Фото: музей-заповедник «Судакская крепость».

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