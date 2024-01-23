В Судакском историческом музее — бесплатные экскурсии в память о подвиге десантников в 1942 году

В Судакском историческом музее проходят бесплатные тематические экскурсии «Вахта памяти. Судакскому десанту – слава!». Посетителям рассказывают о подвиге десантников в 1942 году. При этом экскурсанты могут рассмотреть старые снимки, копии архивных документов и военные артефакты. Об этом сообщает Туристический портал Крыма.

Судакская десантная операция проходила 6-27 января 1942 года. В ней участвовали бойцы 226-го и 554-го горнострелковых полков. Они должны были оказать поддержку основным силам Керченско-Феодосийской операции. Находившиеся в тылу врага советские десантники держали оборону 12 дней. Когда противник пошёл в наступление, многие бойцы погибли, более 800 человек попали в плен. Оставшиеся в живых солдаты примкнули к партизанам и продолжили борьбу с фашистами.

Программой предусмотрено посещение мемориальной выставки «Десанту – слава!», состоящей из нескольких тематических блоков: довоенная пора в Судаке, период фашистской оккупации, история Судакского партизанского отряда, хронология боевых действий Судакского десанта 1942 года, освобождение Судака 14 апреля 1944 года, – рассказали в музее.

Посетители могут увидеть старые фотографии. На них – десантники и те, кто освобождал Судак от фашистов в 1944-м, а также участники партизанского движения Крыма. Кроме того, представлены копии архивных документов и предметы времён Великой Отечественной войны, которые на местах сражений обнаружили поисковики.

Здесь же можно посмотреть фильм, показывающий места высадки десантников и рассказывающий хронологию военной операции.

Тематические экскурсии проходят каждый день до 28 января включительно. Время проведения – в 10:00 и 14:00. Посещение бесплатное. Адрес: г. Судак, ул. Набережная, 11.