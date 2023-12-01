В воскресенье в Симферополе перекроют часть улицы Павленко

Временное ограничение движения.
В связи с церемонией возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь» в парке им. Гагарина, приуроченной ко Дню Неизвестного солдата, в Симферополе будет введено временное ограничение движения транспортных средств по улице Павленко.
По информации администрации крымской столицы, в воскресенье, 3 ноября, с 6:00 до 11:00 будет перекрыта часть улицы Павленко — от Т-образного перекрёстка с улицы Александра Невского до парка имени Ю.А. Гагарина.
Власти просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов передвижения по городу.
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С тегами: Симферополь