В воскресенье в Симферополе перекроют часть улицы Павленко

Временное ограничение движения.

В связи с церемонией возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь» в парке им. Гагарина, приуроченной ко Дню Неизвестного солдата, в Симферополе будет введено временное ограничение движения транспортных средств по улице Павленко.

По информации администрации крымской столицы, в воскресенье, 3 ноября, с 6:00 до 11:00 будет перекрыта часть улицы Павленко — от Т-образного перекрёстка с улицы Александра Невского до парка имени Ю.А. Гагарина.

Власти просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов передвижения по городу.