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В Ялте начал работу клуб интеллектуального кино

В Ялте начал работу клуб интеллектуального кино

Опубликовал: CrimeaPRESS в Культура Крыма 17:42 19.06.2024

В Ялте, на базе социального кинозала ялтинского подразделения Крымского киномедиацентра открыт киноклуб интеллектуального кино.

Открытие киноклуба стало результатом подписанного ранее соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в сфере кинопросвещения между Крымским киномедиацентром и кинокомпанией «Киммерия», — отметидли в министерстве культуры РК.

Очередное заседание клуба было посвящено творчеству голливудской актрисы Аллы Назимовой — уроженки Ялты. Зрители посмотрели художественный фильм «Саломея» (1923 г.), в котором Алла Назимова выступила как продюсер и актриса. Фильм впечатляет смелыми художественными образами и роскошными декорациями.

После просмотра выступила исследователь темы немого кино Наталья Добрынская, которая рассказала об истории создания фильма, раскрыла драматические детали творческого пути актрисы в русском театре и американском кинематографе.

Участники киноклуба — художники, историки, психологи, кинематографисты, активно включились в обсуждение фильма, а также отметили важность открытия данной творческой площадки в Ялте.

В Ялте начал работу клуб интеллектуального кино

Фото: Крымский киномедиацентр.

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