В Ялте отметят день рождения Чехова. Программа мероприятий

В Ялте стартовали мероприятия, приуроченные к 164-ой годовщине со дня рождения писателя Антона Чехова и 120-летию со дня премьеры пьесы «Вишневый сад». Желающие могут посмотреть фильм об истории создания знаменитой пьесы, посетить авторские экскурсии и вернисажи. Афиша событий – в материале Туристического портала Крыма.

Как сообщили в Крымском литературно-художественном музее-заповеднике, в рамках празднования дня рождения писателя ежедневно до 31 января в Ялтинском театре имени Чехова (ул. Екатерининская, 13) посетители могут посмотреть короткометражный фильм, посвященный истории создания пьесы «Вишневый сад», а также сделать памятную фотографию в интерьере тематической фотозоны. Любителям интерактива предложат собрать кубики с изображением Белой дачи и освежить в памяти цитаты из знаменитой пьесы.

С 26 января по 31 января в мемориальном Доме-музее Чехова в Ялте (ул. Кирова, 112) — вернисаж рисунков от воспитанников Ялтинской детской художественной школы им. Васильева «С Днем Рождения, Антон Павлович!». Ребята изобразили в своих работах героев из чеховских рассказов: «Каштанка», «Человек в футляре», «Толстый и тонкий», «Злой мальчик» и, конечно же, «Даму с собачкой».

27 и 28 января в 14:30 на Белой даче организуют авторские экскурсии по тематической выставке «Нет на земле места лучше, чем наш сад», где гостей познакомят не только с историей создания пьесы «Вишневый сад», над которой классик работал именно в Ялте, но и расскажут об особенностях первой постановки на театральной сцене Московского художественного театра.

31 января в 14:30 на веранде-галерее дома-музея презентуют новый выставочный проект «Чехов в наши дни».

В день рождения писателя, 29 января, в 9:00 состоится традиционная церемония возложения цветов к памятнику драматурга в Приморском парке и бюсту писателя в Доме-музее Чехова в Ялте.

Мероприятия запланированы и на даче Антона Чехова и Ольги Книппер в Гурзуфе (ул. Чехова, 22). С 26 по 31 января здесь пройдёт вернисаж детского рисунка «А. П. Чехов и Гурзуф», а 31 января в 12:00 посетители смогут прослушать лекцию «Чеховские места Крыма». Также тематическая лекция состоится 28 января в 16:00 в отделе «Чехов и Крым» на даче «Омюр» (ул. Кирова, 32), где Антон Павлович жил еще до постройки собственного дома.