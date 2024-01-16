В Ялте перекрыта улица Свердлова. Из-за осадков просела дорога

Еще одно обрушение подпорной стены в Ялте. В первом случае, на Южнобережном шоссе разбираются власти и прокуратура. Во втором – на улице Свердлова, кажется, не обойдется без масштабных работ. Дожди на ЮБК в последнее время – настоящее стихийное бедствие, потоки воды вымывают все на своем пути. Пока же временно перекрыли движение на участке улицы Свердлова, где после обильных осадков произошло обрушение подпорной стены, в результате чего серьезно «просела» часть автомобильной дороги и тротуара.

Снизу проезд закрыт от развилки с улицей Толстого, сверху – от бывшей центральной проходной санатория МО. Прошу автомобилистов и пешеходов выбирать альтернативные пути движения. Изменены и маршруты общественного транспорта — №109 и №14, которые проходили по данному участку, – сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

По ее информации, на комиссии по ЧС после предварительных обследований поставлены первоочередные задачи: ДЭУ – отвести воду от места повреждения дороги, мунконтролю – проверить законность недостроев на этом участке.

Также нам предстоит определить предварительный ущерб и стоимость восстановления. Сразу по улучшению погодных условий к обследованию привлечем геодезистов и других профильных специалистов, – отметила глава администрации Ялты.

Про «утопающий» от обильных осадков Южный берег Крыма — занимательное видео.

Измененная схема движения автобусных маршрутов №14 и №109: