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Важно: как с 2020 года вырастут выплаты на детей
Иллюстрация: pxhere.com

Важно: как с 2020 года вырастут выплаты на детей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:29 24.12.2019

Индексация материнского капитала, увеличение количества семей, которые смогут получить выплаты при рождении ребенка, а также увеличение пособия по беременности и родам — рассказываем, как государство поддержит семьи в 2020 году.

По информации пресс-службы Госдумы, с 2020 года в нашей стране вырастет ряд выплат для матерей с детьми. Так, будет проиндексирован материнский капитал: в следующем году размер материнского (семейного) капитала установлен в размере 466 617 рублей.

Увеличивается количество семей, которые смогут получить ежемесячную выплату при рождении первого или второго ребенка. Теперь право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка возникает, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ.

Увеличится с 1 января 2020 года пособие по беременности и родам: максимум составит 332 192 рубля, минимум — 55 831 рубль. Увеличится также и пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

Важно: как с 2020 года вырастут выплаты на детей

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