Важно: в Севастополе действуют новые тарифы на пригородных маршрутах

Новые тарифы на пригородных маршрутах в Севастополе действуют с 1 января. Соответствующий приказ сформирован управлением по тарифам города Севастополя от 17.12.2021 №104-УГ. Данные изменения ввелись на основании постановления Правительства Российской Федерации «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)».

Таким образом, за наличную оплату, в том числе банковской картой, стоимость проезда составляет 2 рубля 60 копеек за 1 пассажиро-километр (ранее она была 2 рубля), при использовании ЕГКС – 2 рубля за 1 пассажиро-километр (ранее она была 1 рубль 70 копеек). От площади Захарова до площади Нахимова — 34 км. Соответственно, стоимость проезда при оплате ЕГКС составляет 68 рублей, за наличный расчет — 88,4 рублей. Кроме того, провоз багажа с 1 января 2022 года теперь составляет: 26 рублей за наличный расчет и по банковской карте и 20 рублей с помощью оплаты ЕГКС. Такой тариф установлен как на пригородных маршрутах, так и городских, — отмечают в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Правительства Севастополя.

Напомним, ранее оплата за провоз багажа составляла для проезда по пригородным маршрутам в размере 2 руб. за один пассажиро-километр при оплате наличными и банковской картой и 1,7 руб. за один пассажиро-километр при оплате Единой городской картой Севастополя.

В настоящее время прорабатывается вопрос создания проездных билетов на пригородных маршрутах, обслуживаемых ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова».