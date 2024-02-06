Важно: заключение договора мены недвижимого имущества подлежит обязательной госрегистрации в ЕГРН

Особенность договора мены заключается в том, что одна недвижимость обменивается на другую. Оба объекта рассматриваются как продаваемый товар, но при этом оплачиваются не деньгами, а предоставлением другого объекта в натуре. При этом каждая сторона одновременно является и продавцом, и покупателем.

Указанная процедура подразумевает заключение договора и составление акта приёма-передачи обмениваемых объектов. В нём, как и в договоре купли-продажи, должны быть соблюдены обязательные условия. Необходимо указать: предмет договора – описание объекта недвижимости, его точный адрес, кадастровый номер, площадь, стоимость, реквизиты правоустанавливающих документов и прочие идентифицирующие характеристики.

Возможны различные варианты мены: в одном случае объекты могут быть признаны равноценными, в другом – договором может быть предусмотрено внесение доплаты одной из сторон, ­­– отмечает Анна Анюхина.

Кроме того, в документе следует прописать обязанности сторон по передаче одного объекта недвижимости и одновременного принятия другого, идущего в обмен. Если заключается договор мены жилых помещений, то указывается перечень лиц, сохраняющих право пользования ими в силу закона и, при наличии, прочие значимые детали данной сделки. В акте приёма-передачи могут быть указаны недочёты, особенности ремонта и прочие нюансы. Нотариального удостоверения (за некоторыми исключениями) договор мены не требует.

Чтобы зарегистрировать в Госкомрегистре переход права собственности по такому договору, необходимо собрать следующий пакет документов: заявления обеих сторон; договор мены, акт приёма-передачи; удостоверяющие личность документы и, если требуется, нотариальная доверенность. Государственная пошлина составляет 2000 рублей для физических и 22000 для юридических лиц за каждый объект.

Подать документы можно через многофункциональные центры «Мои документы». В этом случае срок госрегистрации займёт 5 рабочих дней. При наличии электронной цифровой подписи подать документы можно в личном кабинете на сайте Росреестра, регистрация потребует 3 дня без услуг нотариуса или 1 день, если форма договора будет нотариальной, — заявила зампред.

источник: Управление информационной политики Мининформ РК