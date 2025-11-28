Важно: записаться на сдачу крови можно через Госуслуги

Каждый донор, который добровольно сдает свою кровь, спасает чьи-то жизни. Постоянный запас донорской крови необходим для помощи людям, которые попали в экстренную ситуацию или нуждаются в постоянных переливаниях.

С начала 2025 года за получением государственной услуги обратились около 400 человек, из них 57% подали заявления через портал Госуслуг. Удобство записи на сдачу крови и ее компонентов через портал заключается в возможности заранее выбрать удобные для донора дату и время, что исключает необходимость нахождения в очередях в службе крови, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника управления — начальник отдела развития инфраструктуры электронного правительства Владимира Заячникова.

Чтобы подать заявление на Госуслугах, необходимо:

меть подтвержденную учетную запись;

в Личном кабинете в разделе «Мое здоровье» выбрать услугу «Донорство крови и ее компонентов»;

заполнить электронное заявление;

получить уведомление о записи на донацию крови.

Доноры, сдавшие кровь более 40 раз или плазму крови больше 60 раз, награждаются знаком «Почетный донор».

Почетный знак позволяет донорам получать дополнительные права и льготы, такие как ежегодный отпуск в удобное время года, внеочередное оказание бесплатной медпомощи, а также ежегодную выплату в сумме 18 207,64 рублей.

Предоставление государственной услуги в электронном виде осуществляется в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя