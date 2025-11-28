Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Важно: записаться на сдачу крови можно через Госуслуги
Новости Республики
Важно: записаться на сдачу крови можно через Госуслуги
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Важно: записаться на сдачу крови можно через Госуслуги

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:39 28.11.2025

Каждый донор, который добровольно сдает свою кровь, спасает чьи-то жизни. Постоянный запас донорской крови необходим для помощи людям, которые попали в экстренную ситуацию или нуждаются в постоянных переливаниях.

С начала 2025 года за получением государственной услуги обратились около 400 человек, из них 57% подали заявления через портал Госуслуг. Удобство записи на сдачу крови и ее компонентов через портал заключается в возможности заранее выбрать удобные для донора дату и время, что исключает необходимость нахождения в очередях в службе крови, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника управления — начальник отдела развития инфраструктуры электронного правительства Владимира Заячникова.

Чтобы подать заявление на Госуслугах, необходимо:

  • меть подтвержденную учетную запись;
  • в Личном кабинете в разделе «Мое здоровье» выбрать услугу «Донорство крови и ее компонентов»;
  • заполнить электронное заявление;
  • получить уведомление о записи на донацию крови.
Узнайте больше:  Поедут ли электромобили и гибриды через Крымский мост в 2026 году

Доноры, сдавшие кровь более 40 раз или плазму крови больше 60 раз, награждаются знаком «Почетный донор».

Почетный знак позволяет донорам получать дополнительные права и льготы, такие как ежегодный отпуск в удобное время года, внеочередное оказание бесплатной медпомощи, а также ежегодную выплату в сумме 18 207,64 рублей.

Предоставление государственной услуги в электронном виде осуществляется в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.