Вдоль трассы «Таврида» высаживать деревья не будут

Не нужно быть биологом-профессионалом или активистом-экологом, чтобы отнести к минусам трассы «Таврида» массовую вырубку деревьев (счет шел на десятки тысяч) во время строительства и унылый «лунный» вид вокруг дороги. На это не раз, и не два сообщалось, что подрядчик выплатил в бюджет Крыма немалую суммы (порядка 209 млн. рублей) компенсационных выплат, озеленение трассы начнется «вот-вот», как дорога будет достроена.

Средства перечислены министерству экологии и природных ресурсов РК. Дальнейшие решения об определении объемов и местах компенсационных высадок в компетенции министерства, — рассказывали в марте 2019 года в Службе автомобильных дорог Крыма. Высадкой деревьев вдоль трассы «Таврида» будет заниматься министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым, — сообщали в сентябре этого года в минприроды РК.



Однако сегодня стало известно – деревья-то высажены будут, но не факт, что вдоль «Тавриды». Министр экологии и природных ресурсов РК Геннадий Нараев в эфире радио «Спутник в Крыму» объяснил почему власти не будут озеленять территорию вдоль трассы «Таврида». По его словам, вдоль трассы сложно найти участок для высадки деревьев.

Там плотная зона хозяйствования, практически нет свободной земли. Так что можно сказать, что территория вокруг трассы почти не поменяет свой вид, – пояснил Нараев.

Он также добавил, что высадка деревьев произойдет, но в сельских районах.