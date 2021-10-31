Верховный Суд Крыма рассмотрит дело банды вымогателей

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в отношении лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии, и 4-х участников преступной группы. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), пп. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

Участники организованной преступной группы в 2019 году вымогали денежные средства жителей городов Ялты и Алушты. Несмотря на четкую организацию деятельности и принимаемые меры конспирации, в сентябре 2019 году правоохранительным органам удалось пресечь деятельность обвиняемых. Вину в совершении инкриминируемых преступлений они не признали, — сообщили в прокуратуре РК.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Верховный Суд Крыма.