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Верховный Суд Крыма рассмотрит дело банды вымогателей
Иллюстрация: КП

Верховный Суд Крыма рассмотрит дело банды вымогателей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 18:57 31.10.2021

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в отношении лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии, и 4-х участников преступной группы. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), пп. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

Участники организованной преступной группы в 2019 году вымогали денежные средства жителей городов Ялты и Алушты. Несмотря на четкую организацию деятельности и принимаемые меры конспирации, в сентябре 2019 году правоохранительным органам удалось пресечь деятельность обвиняемых. Вину в совершении инкриминируемых преступлений они не признали, — сообщили в прокуратуре РК.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Верховный Суд Крыма.

Верховный Суд Крыма рассмотрит дело банды вымогателей

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