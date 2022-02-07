Весной в Крым приедут представители 22 арабских стран

О том, что представители 22 арабских стран подтвердили готовность в марте или апреле 2022 года посетить Крым с бизнес-миссией, чтобы ознакомиться с выпускаемой на полуострове продукцией, сообщила журналистам вице-премьер — министр финансов республики Ирина Кивико. В январе сообщалось о визите крымской делегации в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Она посетила проходившую в Дубае всемирную универсальную выставку Экспо-2020. Представители Крыма предложили арабскому бизнесу инвестировать в развитие аэропорта Симферополя, в частности в строительство гостиницы. Также обсуждалось участие портов полуострова в морском торговом сообщении РФ с государствами арабского мира.

Мы пригласили представителей 22 арабских стран к нам с бизнес-миссией реверсной, чтобы они непосредственно убедились и в качестве производимой продукции, и в соответствии высоким мировым стандартам нашей крымской продукции непосредственно в Крыму. Ждем только снятия ковидных ограничений. Как только будут сняты, в принципе, подтвердили готовность бизнесмены из арабских стран приехать к нам уже в марте-апреле, как будет возможность по ковидным ограничениям, — цитирует Ирину Кивико ТАСС.

Вице-премьер отметила, что «меморандумы уже подписаны на пшеницу, эфирные масла, и сейчас прорабатывается вопрос поставки пищевой продукции».

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