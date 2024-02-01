Владимир Константинов: Кадровый дефицит — острый вопрос в новых субъектах России

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов принял участие в заседании Совета по вопросам интеграции воссоединенных субъектов РФ в правовую и социально-экономическую системы России, созданном при Совете Федерации России. Мероприятие прошло под руководством главы верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко.

Темой обсуждения стал кадровый дефицит в новых регионах. В ходе заседания Владимир Константинов рассказал о крымском опыте и предложил варианты решения кадровых проблем в новых регионах.

По словам главы парламента Республики, сейчас в новых субъектах России кадровый вопрос стоит очень остро.

В среднем дополнительная потребность в кадрах на этих территориях по различным сферам составляет от 20 до 30%, что позволяет характеризовать ситуацию как острый кадровый дефицит. Особенно тяжёлой является ситуация с медицинскими и педагогическими работниками. При этом в субъектах картина существенно отличается. К примеру, в ДНР и ЛНР наибольшая потребность кадров ощущается в строительной и промышленной отраслях, а со служащими, занятыми подготовкой и оформлением документации, учётом и обслуживанием, работниками сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства ситуация практически нормализована. В Запорожской и Херсонской областях, напротив, острый дефицит кадров наблюдается в органах публичной власти, да и действующие работники, как правило, нуждаются в серьёзной переподготовке и повышении квалификации, — сказал Владимир Константинов.

По мнению Председателя Государственного Совета Республики Крым, возможными путями преодоления кадрового дефицита «видятся привлечение работников из других регионов, повышение уровня заработных плат, обеспечение жильём, внедрение льготного ипотечного кредитования с субсидированием значительной части процентной ставки, реализация других мер поддержки».

Однако наряду с положительным эффектом привлечения специалистов из других регионов, по словам наших коллег из новых субъектов, возникает угроза потери местных специалистов, обусловленная неравным материальным вознаграждением по сути одинакового труда для местных и приезжих работников. В отдельных случаях приезжие специалисты получают за свой труд в десять раз больше, чем местные. Таким образом, проблем, требующих детального рассмотрения, оперативного, качественного решения, достаточно. В связи с этим предложил провести расширенное заседание Совета с участием широкого круга депутатов, сотрудников аппаратов. Крым, как регион, имеющий уникальный интеграционный опыт, готов стать площадкой для проведения такого мероприятия. Уверен, что заседание станет важным этапом на интеграционном пути, по которому сейчас идут новые регионы, — резюмировал Владимир Константинов.