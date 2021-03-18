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Владимир Константинов: Мы вернулись домой
Архивное фото ТАСС 2014 года, взято со страницы в Facebook В.Константинова

Владимир Константинов:  Мы вернулись домой

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:07 18.03.2021

В своем поздравлении по случаю 7-й годовщины воссоединения Крыма с Россией спикер Госсовета РК Владимир Константинов отметил историческую важность событий 2014 года.

Наше возвращение в Россию стало событием, которое позволяет всем к нему причастным сказать, что жизнь прожита не зря. А причастны мы все, весь народ Крыма, — подчеркнул Константинов.

По его словам, Республика стремительно движется по пути построения «Крыма нашей мечты».

Главное достижение Крымской весны в том, что мы получили мир, спокойствие, возможность своего развития. Семь лет назад мы вернулись домой, и теперь никто не сможет лишить нас этого праздника, который мы создали своими руками, — заявил Владимир Константинов.

 

Владимир Константинов:  Мы вернулись домой

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