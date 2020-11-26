Владимир Константинов: на крымском рынке труда наблюдается определенный дисбаланс

С учетом сегодняшних реалий крымский рынок труда изменился, наблюдается определенный дисбаланс в региональном, профессиональном и отраслевом разрезах. Такое мнение выразил Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов в ходе заседания Экономического совета.

По словам спикера парламента РК, такая ситуация будет характерна для полуострова еще некоторое время, поскольку в республике реализуется ряд масштабных программ, в том числе федеральная целевая программа, ведутся мероприятия по благоустройству сельских территорий, идет строительство дорог.

В таком узком сегменте рынка труда будет наблюдаться скачкообразный запрос. Никто не может полностью спрогнозировать как он будет реализован, поэтому в этом плане Крым — уникальный регион, — сказал он.

Владимир Константинов считает, что крымчанам присуща избирательность при выборе трудовой деятельности.

Вчера в рамках рабочей поездки в Черноморский район мы общались с местными предпринимателями и они жаловались на то, что в период активного сбора урожая не могут найти людей для выполнения этой работы. То есть, с одной стороны, мы говорим, что безработица на полуострове выросла в сравнении с прошлым годом, с другой стороны, крымчане не хотят идти работать физически. И тогда приходится привлекать рабочую силу из других регионов, — отметил Константинов.

Глава Госсовета подчеркнул, что в введенных в эксплуатацию новых школах, детских садах, фельдшерско-акушерских пунктах, домах культуры вопрос с трудоустройством решается совершенно по-разному.

Как показывает практика, новые вакансии занимают и местные жители, и приезжие, то есть работники интеллектуального труда. Ожидается, что на полуострове будет сдано еще одиннадцать садиков, а это подразумевает большое количество рабочих мест, поэтому необходимо изучить, как именно будет распределяться здесь рабочая сила, — заметил Владимир Константинов.

Он сообщил, что наибольший объем неработающего населения сформировался в сельской местности.

Они не работают даже в тех сельских поселениях, где функционирует по два-три сельхозпредприятия. В Черноморском районе мы посетили фермерское хозяйство, где трудятся десять человек, большинство из них специалисты из других регионов, имеющие узкую направленность деятельности. Было бы здорово, если бы в селах создавались небольшие предприятия с вовлечением местных жителей в трудовой оборот, что дало бы и рост налогов, и новое развитие. Определенный потенциал в этом вопросе есть, — подытожил глава крымского парламента.