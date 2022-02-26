Владимир Константинов – о мифах украинской военной пропаганды

Спикер крымского парламента Владимир Константинов на своей странице в Facebook поделился мнением о фейках украинской военной пропаганды и о том, как реальные действия России развенчивают это «новотворчество».

Скажем, миф о том, будто Украина вела все восемь предыдущих лет войну с Россией, «удерживая» российские войска от «вторжения в Европу». Какие восемь лет, когда двух суток нашим войскам хватило для того, чтобы дезорганизовать «лучшую армию в Европе», превратить её в неуправляемое стадо? Другой миф гласил: «Весь мир с нами!». И где? Зеленский лихорадочно обзванивает своих спонсоров, его все подбадривают, денег обещают и готовы приютить. Но ведь это и всё. Осознание того, что Украина оказалась в полном одиночестве на краю пропасти, которую сама себе и выкопала, приходит даже на Банковую, — отметил Константинов.

Съязвил глава Госсовета РК и по поводу сообщений о «бункере» Зеленского – «теперь у них есть свой маленький фюрер в своём маленьком бункере».

Воистину, история, случившаяся когда-то как трагедия, повторяется в виде фарса. К сожалению, трагифарса, поскольку в продолжающемся конфликте гибнут люди, наши соотечественники. Мы очень хотим как можно скорее остановить этот братоубийственный конфликт. Но переговоры об этом, скорее всего, придётся вести не с этим обанкротившимся режимом, доживающим свои последние часы. На смену ему должно прийти ответственное правительство, правительство национального спасения, состоящее из тех украинских политиков, которые будут исходить в своей деятельности из интересов своей страны, своего народа, а не тупо выполнять распоряжения заокеанских кураторов, — резюмировал Владимир Константинов.

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