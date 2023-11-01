Владимир Константинов посетил Красногвардейский район

В рамках рабочей поездки в Красногвардейский район председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов посетил спортивные объекты, медицинские учреждения, школы, а также принял участие в выездном заседании Комитета по образованию, науке и молодёжной политике.

В пгт. Красногвардейское спикер возложил цветы к мемориалу «Никто не забыт, ничто не забыто» и Памятному знаку в честь воинов, погибших в СВО; ознакомился с экспозицией Районного краеведческого музея.

Осмотрев обновлённый стадион «Юность», где проводятся тренировки и спортивные фестивали, а футбольные команды демонстрируют высокие результаты на республиканских матчах, Владимир Константинов поручил проработать вопросы обновления трибун и освещения на стадионе.

Кроме того, Владимир Константинов побывал в образовательных учреждениях: спортивной школе им. И.В. Стаценко, в которой обучаются более 900 детей и действуют секции по игровым видам спорта, лёгкой атлетике, борьбе, боксу; детской школе искусств, обучающей 250 детей; Петровской школе №2, где оборудованы образовательные центры «Точка роста» и обустроен школьный музей.

Посетив Красногвардейскую поликлинику, Владимир Константинов отметил, что «в рамках Народной программы в учреждении завершаются ремонтные работы, которые не проводились в здании со времени его постройки в 1970 году».

Для людей это востребованный объект: поликлиника обслуживает более 14 тысяч человек, в том числе около 3,5 тысяч детей. Учреждение укомплектовано специалистами. Здесь обустроено отделение дневного стационара на 12 коек, оборудован лифт и другие приспособления для маломобильных граждан, — рассказал он, обратив внимание на необходимость приобретения рентгеновского аппарата для медицинской диагностики.

Глава парламента также осмотрел ход капитального ремонта амбулатории села Клепинино и посетил Дом культуры в селе Полтавка, где после реконструкции обустроены помещения для творческих занятий, спортивный зал, библиотека и кабинет патриотического воспитания.

В завершение поездки Владимир Константинов подвёл итоги на совещании с депутатами парламента и руководством района.

Фото и материалы: пресс-служба председателя Госсовета РК.