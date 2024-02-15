Владимир Константинов посетил образовательные и культурные учреждения Советского района

В ходе рабочей поездки в Советский район председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов посетил Прудовский аграрный техникум. Здесь проходят обучение 353 человека по разным специальностям: сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки); мастер садово-паркового и ландшафтного строительства, растениевод, повар, кондитер.

Начавший свою историю в 1977 году Прудовский аграрный техникум и сегодня держит планку известного профессионально-технического учебного заведения Крыма, имеющего сельскохозяйственный профиль. В нём готовят квалифицированные рабочие кадры для агропромышленного комплекса. В Крыму такие специалисты востребованы: выпускники техникума трудоустроены в крупных туристических и других организациях республики. Для проживания иногородних студентов техникум располагает двумя общежитиями, — отметил Владимир Константинов.

В селе Пчельники глава республиканского парламента посетил Дом культуры, в котором создана площадка Волонтерского центра местного отделения «Единой России» для плетения маскировочных сетей.

С первых дней специальной военной операции крымчане активно помогают фронту и нашим бойцам. Люди плетут маскировочные сети, передают на передовую окопные свечи, продукты питания, лекарства, отправляют детские письма и рисунки, которые очень поддерживают наших защитников, оберегают их и дают силы, — подчеркнул председатель Госсовета РК.

В селе также отремонтирован ФАП, есть освещение, благоустроен парк. Благодаря участию Заветненского сельского поселения в Конкурсе проектов инициативного бюджетирования в 2023 году установлены детская и спортивная площадки, тренажёры. Сумма проекта – 1 млн. 110 тыс. рублей. По словам Владимира Константинова, селу будет оказано содействие в их обустройстве.

Кроме того, на встрече с трудовым коллективом Советского филиала «КРЫММЕЛИОВОДХОЗ» Владимир Константинов рассказал о значимости предстоящих выборов Президента России.

Пресс-служба председателя Госсовета РК.