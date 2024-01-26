Владимир Константинов посетил Первомайский и Красноперекопский районы

В Первомайском районе глава высшего законодательного органа Республики Владимир Константинов побывал на объекте строительства Дома культуры — первого быстровозводимого капитального сооружения в Крыму, осмотрел ход реконструкции детского сада «Чебурашка» на 130 мест, расположенные в селе Гришино.

Также спикер посетил отремонтированный спортивный зал в селе Степное, обратив внимание на востребованность объекта у жителей, поскольку он позволяет заниматься футболом, баскетболом, волейболом, теннисом и гандболом.

В поселении также отремонтированы здания дома культуры, школы, врачебная амбулатория, установлен модульный детский сад.

Кроме того, Владимир Константинов побывал в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Правда», специализирующемся на выращивании зерновых, бобовых, масличных культур, овощей и корнеплодов.

Здесь трудятся порядка 200 человек. В технологических процессах на предприятии используется российское оборудование.

В ходе поездки в село Братское Красноперекопского района спикер пообщался с сотрудниками и учащимися Братской школы, поблагодарив их за активную помощь участникам СВО, а также осмотрел образовательный центр «Точка роста» и медиацентр, оснащённые современным оборудованием.

Сегодня учителя — на передовой борьбы за умы, от них во многом зависит будущее Крыма, России. Потому важно, чтобы образовательный процесс был эффективным, наполненным смыслами. Мы продолжим уделять пристальное внимание этому вопросу, помогать педагогам в воспитании достойных граждан России. Конечно, преобразования, которые происходят в Крыму, стали возможны благодаря поддержке нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Республика получила колоссальные возможности для развития. Мы высоко ценим это и делаем все от нас зависящее для того, чтобы темпы развития Крыма были сохранены, — подчеркнул глава парламента.

По итогам рабочей поездки Владимир Константинов провёл совещание с руководством районов и депутатами.

Фото и материалы: пресс-служба председателя Госсовета РК.