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Владимир Константинов посетил Первомайский и Красноперекопский районы

Владимир Константинов посетил Первомайский и Красноперекопский районы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:30 26.01.2024

В Первомайском районе глава высшего законодательного органа Республики Владимир Константинов побывал на объекте строительства Дома культуры — первого быстровозводимого капитального сооружения в Крыму, осмотрел ход реконструкции детского сада «Чебурашка» на 130 мест, расположенные в селе Гришино.

Владимир Константинов посетил Первомайский и Красноперекопский районы

Также спикер посетил отремонтированный спортивный зал в селе Степное, обратив внимание на востребованность объекта у жителей, поскольку он позволяет заниматься футболом, баскетболом, волейболом, теннисом и гандболом.

Владимир Константинов посетил Первомайский и Красноперекопский районы

В поселении также отремонтированы здания дома культуры, школы, врачебная амбулатория, установлен модульный детский сад.

Владимир Константинов посетил Первомайский и Красноперекопский районы

Кроме того, Владимир Константинов побывал в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Правда», специализирующемся на выращивании  зерновых, бобовых, масличных культур, овощей и корнеплодов.

Владимир Константинов посетил Первомайский и Красноперекопский районы

Здесь трудятся порядка 200 человек. В технологических процессах на предприятии используется российское оборудование.
В ходе поездки в село Братское Красноперекопского района спикер пообщался с сотрудниками и учащимися Братской школы, поблагодарив их за активную помощь участникам СВО, а также осмотрел образовательный центр «Точка роста» и медиацентр, оснащённые современным оборудованием.

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Владимир Константинов посетил Первомайский и Красноперекопский районы

Сегодня учителя — на передовой борьбы за умы, от них во многом зависит будущее Крыма, России. Потому важно, чтобы образовательный процесс был эффективным, наполненным смыслами. Мы продолжим уделять пристальное внимание этому вопросу, помогать педагогам в воспитании достойных граждан России. Конечно, преобразования, которые происходят в Крыму, стали возможны благодаря поддержке нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Республика получила колоссальные возможности для развития. Мы высоко ценим это и делаем все от нас зависящее для того, чтобы темпы развития Крыма были сохранены, — подчеркнул глава парламента. 

Владимир Константинов посетил Первомайский и Красноперекопский районы

По итогам рабочей поездки Владимир Константинов провёл совещание с руководством районов и депутатами.

Владимир Константинов посетил Первомайский и Красноперекопский районы

Фото и материалы: пресс-служба председателя Госсовета РК.

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