Владимир Константинов посетил с рабочей поездкой Бахчисарайский район

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов в ходе рабочей поездки в Бахчисарайский район посетил образовательные организации и объекты социальной инфраструктуры.

Он побывал в дошкольном образовательном учреждении на 240 мест в селе Вилино, где за счет средств Федеральной целевой программы ведутся работы по капитальному ремонту. Открытие детского сада запланировано в 2021 году. Он также осмотрел Вилинский дом культуры, который был отремонтирован и сдан в эксплуатацию в 2018 году.

Спикер крымского парламента принял участие в торжественном открытии общественной территории сквера в селе Вилино после благоустройства. Его реконструкция проведена в рамках Соглашения между правительствами Москвы и Крыма. Сумма контракта более 10 млн. рублей. В сквере возведена открытая летняя сцена, установлен фонтан и информационные стенды о первом крупном сражении Крымской войны (Альминское сражение 1854 г.).

Происходящие преобразования полностью изменили облик Вилино. Идет комплексное развитие инфраструктуры сельской территории, меняется качество жизни населения. Работа, которая велась нами в республике на протяжении шести лет, приносит ощутимые и видимые результаты. В районе много сделано в части дорожного строительства. Реконструированы автомобильные дороги «Бахчисарай – Орловка», «Новопавловка – Научный» и дорога до поселка Куйбышево. Все связующие трассы сделаны, осталось отремонтировать дороги внутри сельских поселений. В 2021 году дорожное строительство в сельской местности будет развиваться хорошими темпами и нам предстоит открыть еще много новых объектов, — сказал председатель Госсовета РК.

Владимир Константинов возложил цветы к памятнику героя Великой Отечественной войны генерал-майора авиации И.П. Вилина. Монумент установлен в 2019 году. Благоустройство территории возле памятника выполнено на средства регионального и федерального бюджетов в рамках программы «Формирование современной городской среды».

В селе Угловое председатель Госсовета оценил качество выполненного капитального ремонта стадиона, на территории которого размещено футбольное поле с искусственным покрытием, беговыми дорожками, отремонтировано здание для раздевалок, смонтированы трибуны и установлены футбольные ворота.

В Крыму формируется спортивная база. У сельской детворы появилась возможность заниматься спортом. Уверен, что из этих ребят вырастут чемпионы, которые поднимут крымский спорт на заслуженный уровень, — отметил Константинов.

Спикер также осмотрел благоустройство набережной в поселке Угловое. Реконструкция объекта проводилась в несколько этапов. Для отдыхающих создана пешеходная зона, установлены клумбы и скамейки. Кроме того, для детей организована зона отдыха и развлечения с игровыми комплексами.

По словам Константинова, Бахчисарайский район находится в лидерах по реализации федеральных и региональных программ.

Фото: пресс-служба Госсовета РК.