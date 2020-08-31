Владимир Константинов посетил с рабочей поездкой Ялту

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов с рабочей поездкой посетил Ялту.

Спикер крымского парламента посмотрел готовность к предстоящему новому учебному году МБОУ «Ялтинская средняя школа №15» и учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр по физкультуре и спорту». В рамках реализации Республиканской адресной инвестиционной программы в 2019 году было выделено более 25 млн. рублей на проведение капитального ремонта здания школы. В результате — в образовательном учреждении начали функционировать спортивный и актовый залы, столовая с пищеблоком, библиотека с читальным залом, специализированные учебные кабинеты по химии, физике, биологии, информатике, а также были оборудованы кабинеты для учащихся начальных классов.

Мы видим результат совместной работы строителей и руководства школы. На ранней стадии реконструкции образовательного учреждения директор школы и педагогический коллектив помогали подрядчику выбрать цвет краски и плитки для учебных классов, столовой и других помещений. Эта коммуникация очень важна, тогда объекты получаются качественными и совершенно другого уровня. Я уверен, что ялтинцы оценят работу, — поделился впечатлениями Владимир Константинов.

По его словам, в ближайшее время на территории школы за внебюджетные средства будет установлена новая спортивная площадка.

На капитальный ремонт стадиона МБУДО «ДЮФСШ» Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым было выделено финансирование на сумму 42 млн. рублей. В январе текущего года состоялось торжественное открытие спортивного объекта. В настоящее время на территории образовательной организации функционирует восемь спортивных секций по баскетболу, вольной и греко-римской борьбе, боксу, дзюдо, настольному теннису, футболу и шахматам.

Этот стадион — гордость спортивной жизни Ялты. Вечером здесь занимаются горожане. Они его правильно назвали — центром здоровья и спорта. Также сейчас в городе идет ремонт стадиона «Авангард». В ближайшее время планирую там побывать и посмотреть ход работ, — сказал глава Госсовета РК.

Владимир Константинов отметил, что ялтинская система образования подготовлена к новому учебному году как никогда хорошо.

Учителя соскучились за детьми, а ученики за преподавателями. Было непонимание из-за пандемии, как будет проходить 1 сентября. Все страхи развеяны, учебный год начинается, но нужно соблюдать все меры предосторожности, — подытожил рабочую поездку парламентарий.

Фото: пресс-служба Госсовета РК.