Владимир Константинов посетил с рабочей поездкой города Саки и Евпатория

В рамках рабочей поездки в города Саки и Евпатория председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов осмотрел ход строительства зданий образовательных учреждений и водовода.

В городе Саки в районе станции «Прибрежная» продолжается строительство детского сада на 250 мест. Глава крымского парламента отметил, что работы на объекте ведутся по графику, в хорошем темпе.

В Евпатории на улице Некрасова Владимир Константинов осмотрел ход строительства детского сада «Росинка».

Сейчас специалисты возводят первый этаж здания. Объект будет расположен среди многоквартирных жилых домов, что сделает учреждение особенно привлекательным для местных жителей, — сказал председатель Госсовета РК.

Владимир Константинов также отметил, что в 2025 году в Евпатории планируется завершить строительство нового водовода протяжённостью более 12 км, обустройство резервуара и насосной станции.

Ввод в эксплуатацию этих сооружений позволит повысить качество водоснабжения в городе, — подчеркнул глава парламента Республики.

В микрорайоне Исмаил-Бей в Евпатории Владимир Константинов осмотрел ход строительства школы на 480 мест. Председатель Государственного Совета Республики Крым отметил, что работы ведутся по графику, а открытие этого учреждения, которое запланировано в 2024 году, является долгожданным событием для местных жителей.

Безусловно, реализация таких социально значимых, интересных проектов, меняющих облик наших городов и районов, была возможна только в российском Крыму, — резюмировал Владимир Константинов.

Фото и материалы: пресс-служба председателя Госсовета РК.