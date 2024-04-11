Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Владимир Константинов посетил с рабочей поездкой города Саки и Евпатория
актуально в республике
Владимир Константинов посетил с рабочей поездкой города Саки и Евпатория

Владимир Константинов посетил с рабочей поездкой города Саки и Евпатория

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:23 11.04.2024

В рамках рабочей поездки в города Саки и Евпатория председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов осмотрел ход строительства зданий образовательных учреждений и водовода.

Владимир Константинов посетил с рабочей поездкой города Саки и Евпатория

В городе Саки в районе станции «Прибрежная» продолжается строительство детского сада на 250 мест. Глава крымского парламента отметил, что работы на объекте ведутся по графику, в хорошем темпе.

Владимир Константинов посетил с рабочей поездкой города Саки и Евпатория

В Евпатории на улице Некрасова Владимир Константинов осмотрел ход строительства детского сада «Росинка».

Владимир Константинов посетил с рабочей поездкой города Саки и Евпатория

Сейчас специалисты возводят первый этаж здания. Объект будет расположен среди многоквартирных жилых домов, что сделает учреждение особенно привлекательным для местных жителей, — сказал председатель Госсовета РК.

Владимир Константинов посетил с рабочей поездкой города Саки и Евпатория

Владимир Константинов также отметил, что в 2025 году в Евпатории планируется завершить строительство нового водовода протяжённостью более 12 км, обустройство резервуара и насосной станции.

Узнайте больше:  Президент Нотариальной палаты Севастополя Ольга Каленкович: раздел имущества, брачный договор, наследство

Владимир Константинов посетил с рабочей поездкой города Саки и Евпатория

Ввод в эксплуатацию этих сооружений позволит повысить качество водоснабжения в городе, — подчеркнул глава парламента Республики.

Владимир Константинов посетил с рабочей поездкой города Саки и Евпатория

В микрорайоне Исмаил-Бей в Евпатории Владимир Константинов осмотрел ход строительства школы на 480 мест. Председатель Государственного Совета Республики Крым отметил, что работы ведутся по графику, а открытие этого учреждения, которое запланировано в 2024 году, является долгожданным событием для местных жителей.

Владимир Константинов посетил с рабочей поездкой города Саки и Евпатория

Безусловно, реализация таких социально значимых, интересных проектов, меняющих облик наших городов и районов, была возможна только в российском Крыму, — резюмировал Владимир Константинов.

Владимир Константинов посетил с рабочей поездкой города Саки и Евпатория

Фото и материалы: пресс-служба председателя Госсовета РК.

 

Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Владимир Константинов

Комментарии для сайта Cackle
Владимир Константинов
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.