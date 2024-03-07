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Владимир Константинов посетил с рабочей поездкой Ленинский район и город Керчь

Владимир Константинов посетил с рабочей поездкой Ленинский район и город Керчь

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:57 07.03.2024

В рамках рабочей поездки в Ленинский район председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов посетил предприятие по переработке стекла. Сейчас здесь трудятся 115 человек, после открытия нового цеха в ноябре количество рабочих мест планируется увеличить до 240.

Владимир Константинов посетил с рабочей поездкой Ленинский район и город Керчь

Производимая продукция, включая витражи, окна, стеклопакеты, оконные системы и другие позиции, продается в Крыму и поставляется в другие регионы России. Глава крымского парламента отметил, что такое предприятие востребовано в Крыму и во многом уникальное для Республики.

Владимир Константинов посетил с рабочей поездкой Ленинский район и город Керчь

Председатель Государственного Совета Республики Крым также осмотрел ход капитального ремонта детского сада «Петушок» на 90 мест. Работы выполняются за счет средств из бюджета Крыма. Ранее в учреждении были заменены оконные блоки и кровля, отремонтирована система отопления. Завершение капитального ремонта планируется на июнь 2024 года.

Владимир Константинов посетил с рабочей поездкой Ленинский район и город Керчь

Владимир Константинов взял под контроль ситуацию с завершением строительства православного храма в поселке Ленино. Глава парламента Республики отметил, что, к сожалению, работы не удавалось выполнить в течение нескольких лет. Кроме того, по поручению Председателя Государственного Совета РК будет оказано содействие в замене оконных блоков в детском саду №2 пгт. Ленино.

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Владимир Константинов посетил с рабочей поездкой Ленинский район и город Керчь

В Керчи Владимир Константинов посетил Консервный завод «Пролив». В 2023 году имущество предприятия было национализировано в собственность Республики Крым.

Сейчас здесь действует временная администрация, у нового руководства есть точная стратегия развития завода. Для нас важно, что работа предприятия не остановлена, сохранен коллектив, «Пролив» остаётся интересным объектом для инвесторов. Мы продолжим следить за ситуацией, — сказал глава крымского парламента.

Владимир Константинов посетил с рабочей поездкой Ленинский район и город Керчь

В преддверии 10-й годовщины возвращения Крыма в Россию и выборов Президента Российской Федерации Владимир Константинов встретился с трудовым коллективом.

Владимир Константинов посетил с рабочей поездкой Ленинский район и город Керчь

В рамках рабочей поездки в Керчь председатель Госсовета РК также встретился с сотрудниками Судостроительного завода имени Б.Е. Бутомы и осмотрел новый детский сад на 200 мест.

Владимир Константинов посетил с рабочей поездкой Ленинский район и город Керчь

Открытие дошкольного учреждения запланировано до конца марта. Здание приспособлено для детей с ограниченными возможностями здоровья, в нём также оборудованы музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, прачечная, медицинский кабинет, помещения для дополнительных занятий.

Владимир Константинов посетил с рабочей поездкой Ленинский район и город Керчь

Фото и материалы: пресс-служба председателя Госсовета РК.

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