Владимир Константинов посетил с рабочей поездкой Судак

В рамках рабочей поездки в Судак председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов посетил арт-кластер «Таврида».

По словам главы крымского парламента, это масштабный проект, реализованный в российском Крыму при поддержке Президента России Владимира Путина, направленный на поддержку молодых талантов.

Ежегодно в образовательных программах на базе арт-кластера участвуют тысячи молодых деятелей культуры и искусства со всей России. А с открытием Академии «Меганом» теперь и представители нетворческих профессий осваивают здесь творческие навыки, которые могут применять в своей деятельности. Сейчас на территории «Тавриды» завершается роспись храма-часовни во имя святого Великомученника Георгия Победоносца и строительство контент-центра, который станет крупнейшей студией кинопроизводства на полуострове, — сказал Владимир Константинов.

Председатель Государственного Совета Республики Крым поздравил коллектив арт-кластера с наступающей годовщиной возвращения Крыма в Россию и рассказал о значимости предстоящих выборов Президента Российской Федерации.

Владимир Константинов также подчеркнул, что «Таврида» взаимодействует с образовательными учреждениями Судака.

К примеру, при поддержке арт-кластера в городской школе №4 имени Героя Советского Союза Василия Львовича Савельева, которая была построена в 2019 году, оборудована медиа-студия, реализуются программы дополнительного образования, расписаны стены и фасад здания. Школа активно участвует в реализации федеральных программ, здесь установлено современное лабораторное и техническое оборудование, обустроено два спортивных зала. Педагогический коллектив учреждения заинтересован в воспитании грамотных, гармоничных личностей, патриотов Крыма и России, — отметил глава парламента Республики.

Фото и материалы: пресс-служба председателя Госсовета РК.