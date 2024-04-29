Владимир Константинов принял участие в заседании Совета законодателей России

На заседании Совета законодателей России, которое прошло под руководством Председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина, были рассмотрены вопросы, касающиеся повышения рождаемости и поддержки семей, а также развития агропромышленного комплекса. Участие в заседании, а также во встрече Президента Российской Федерации Владимира Путина с законодателями принял глава парламента Крыма Владимир Константинов.

По мнению председателя Государственного Совета РК, в условиях, «когда в вырождающемся европейском мире семья стала предметом издевательств, нам, напротив, нужно повышать её статус, поддерживать семьи с детьми, прививать молодому поколению традиционные семейные ценности».

Все это, а также доступность дошкольного, общего, профессионального образования, качественная медицина, меры поддержки — обязательно даст положительный результат. В Крыму уже установлен ряд мер соцподдержки для многодетных семей, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, семей, в которых дети находятся под опекой. Это — различные денежные выплаты, в том числе — пособия, субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, выплата для улучшения жилищных условий, компенсация затрат на приобретение школьной формы. В Республике также установлены меры поддержки для семей участников СВО. Этой работой, на которую нас нацеливает наш Президент Владимир Путин, мы занимаемся не формально, искренне, — отметил Владимир Константинов.

Глава крымского парламента также отметил, что в российском Крыму на развитие сельского хозяйства выделяются миллиарды рублей, благодаря чему производители приобретают новую технику, расширяется штат предприятий, обеспечивающих продовольственную безопасность республики, увеличивается объем производимой ими продукции.

Нам есть куда расти и к чему стремиться. Уверен, что отношение государства к нашим аграриям позволит в полной мере реализовать потенциал Крыма, — резюмировал Владимир Константинов.