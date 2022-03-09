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Владимир Константинов: пришло время кардинально переустроить экономику страны
Фото: страница ВК В.Константинова

Владимир Константинов: пришло время кардинально переустроить экономику страны

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:27 09.03.2022

Спикер крымского парламента Владимир Константинов прокомментировал ситуацию с экономическими санкциями, объявленными России. По его словам, против нашей страны открыт настоящий «экономический фронт». Но эта «война» еще аукнется Западу.

Россия только начинает готовиться ответить на санкционную атаку Запада, а там уже вовсю раздаются стоны по поводу последствий им же введённых санкций. Очень похоже на пресловутую унтер-офицерскую вдову.  Кстати, разрушительные последствия для мирового рынка отключения от него России ставит под сомнение официальные оценки нашего прежнего места на нём. Нам постоянно тыкали, что российская экономика составляет 2-3% от мировой. Почему же цены на сырьё взлетели на десятки процентов, а то и в разы?  Уже в ближайшее время к сырьевому кризису добавится продовольственный. Вот вам и два процента, — заявил председатель Госсовета РК.

По его словам, Россия должна воспользоваться ситуацией и перестроить экономику.

Наше дело — воспользоваться сложившейся ситуацией и кардинально переустроить свою экономику. Сделать её ещё более самодостаточной, производительной, реальной. Тогда нам своё сырьё самим потребуется, а потребительский рынок будет заполнен нашими товарами. Это — не такая простая задача, за один день она не решается. Но чтобы её достичь, у нас есть практически всё.  Будут, конечно, и ответные меры России против всех, кто ведёт себя враждебно по отношению к нам. Но уже сейчас очевидно: без нас глобальная экономика невозможна, — подчеркнул Владимир Константинов.

 

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