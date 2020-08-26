Владимир Константинов проинспектировал Судак и Ленинский район Крыма

Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов с рабочей поездкой посетил Судакский регион. Спикер парламента проверил готовность общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений к новому учебному году и посетил городской Дом культуры, где сейчас проводится реконструкция. Председателя Госсовета сопровождали его заместители Ефим Фикс и Владимир Бобков.

Владимир Константинов отметил, что Судакская школа №4 рассчитана на 850 учащихся и полностью готова к открытию.

Коллектив образовательного учреждения подобран очень тщательно. В школе будут работать специалисты, в том числе, из других регионов России. Территория школы очень современная и располагает к творческому процессу. Здесь учителя и учащиеся могут реализовать самые амбициозные идеи. Я убежден, что обучение будет интересным и на высоком уровне, — сказал Константинов.

Спикер сообщил, что при образовательном учреждении будет функционировать попечительский совет. Его основная задача — оперативное оказание помощи школе.

Глава Госсовета посмотрел ход строительных работ городского Дома культуры. Капитальный ремонт объекта выполняется в рамках Федеральной целевой программы. В настоящее время реконструкция завершена на 80%.

Детский сад при МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Дачное» построен за средства Федеральной целевой программы. Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 110 мест. В настоящее время на объекте работает новый подрядчик. Открытие детского сада планируется в декабре 2020 года.

По словам вице-спикера Госсовета РК Владимира Бобкова, этот объект долгое время считался самым проблемным в муниципалитете.

Строительство отставало по срокам и от нормативов программы, и от других объектов, возводимых в городском округе. Однако вовремя была проведена процедура по замене подрядчика. На глазах, буквально за год, объект превратился в готовый на 95 процентов детский сад. Теперь речь идёт о приобретении отдельных элементов комплектации, мягкого инвентаря, введении в эксплуатацию расположенной рядом котельной, — заявил Владимир Бобков.

Тем не менее, в Судакском регионе остаются три незавершенных строительных объекта, на которых работали недобросовестные подрядчики. По каждому — составлена дорожная карта и выработан план по завершению строительства.

В Ленинском районе председатель крымского парламента побывал на заводе по производству светоотражающих конструкций, интерьеров, стекла и алюминиевых конструкций. Владимир Константинов отметил, что создание предприятия, которое уже сейчас показывает задатки крупного производства, стало настоящим событием для традиционно аграрного Ленинского района.

Завод ведёт свою деятельность в узкоспециализированной нише производства фасадов и оконных технологий. С одной стороны, этот рынок в Крыму достаточно хорошо развит. Тем не менее, используя современные технологии завод сможет достойно выдержать конкуренцию», — сказал Владимир Константинов, добавив, что подобные инвестиционные проекты серьёзно меняют облик городов и районов Крыма.

Осмотрев Луговскую среднюю школу, глава республиканского парламента отметил, что образовательное учреждение соответствует требованиям Роспотребнадзора и готово к началу нового учебного года.

В республике продолжается работа по модернизации учреждений образования, многое только предстоит сделать, особенно в сельской местности. Замена окон, утепление фасадов по программе «Тёплая школа», внутреннее обустройство — все это требует серьёзного усилия властей на следующий период, — убеждён спикер.

Владимир Константинов также считает, что «местной власти нужно удвоить усилия по решению социально-экономических проблем района».

Речь идёт, прежде всего, о ремонте зданий детских садов и школ в рамках региональных программ, обеспечении водоснабжения и газификации. Отдельная тема — дорожное покрытие. Ленинский район получил серьёзную нагрузку из-за строительства трассы «Таврида» и нуждается в компенсации понесенных убытков. Необходимо придать совершенно другой ритм действиям по решению проблем района, — подытожил Владимир Константинов.

Фото: пресс-служба Госсовета РК.