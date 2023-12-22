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Владимир Константинов прокомментировал иски крымчан к Украине
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Владимир Константинов прокомментировал иски крымчан к Украине

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:07 22.12.2023

Как мы уже сообщали, предприятия Республики Крым подали в арбитражный суд несколько исков к властям Украины о компенсации ущерба, нанесенного водной блокадой полуострова. Сумма претензий составляет более 2,5 трлн. рублей. Очередную подачу исков прокомментировал председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

По его информации, свои претензии сформулировали крупные системообразующие и социально ориентированные предприятия, в том числе — Крымский содовый завод, Армянский филиал ООО «Титановые Инвестиции» и завод «Бром».

Предварительно ущерб, нанесенный нашим предприятиям, оценивается в 2 трлн 500 млрд 3 млн 250 тысяч рублей. Эта сумма позволит в полном объеме восстановить нарушенные водной блокадой права порядка 36 инициативных хозяйствующих субъектов в сфере промышленности, сельского хозяйства, туристической сферы. Любой субъект хозяйствования, который также понес убытки вследствие организации водной блокады, может присоединиться к этой работе и сформировать свой иск в ходе рассмотрения судебного дела, — отметил Константинов.

По его словам, для поддержки субъектов хозяйствования в процессе примут участие крымские министерства промышленной политики, сельского хозяйства, курортов и туризма.

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