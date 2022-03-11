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Владимир Константинов: против России идет война. Нужно побеждать
Фото: страница ВК В.Константинова

Владимир Константинов: против России идет война. Нужно побеждать

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:45 11.03.2022

Спикер крымского парламента Владимир Константинов опубликовал на своей странице ВКонтакте достаточно резкий комментарий о «международном положении». Политик уверен – против России идет война. И вряд ли она прекращалась с середины ХХ века.

Фактически сейчас против нас продолжается война, начатая ещё Гитлером в 1941 году. Просто наши деды, загнав немецкий нацизм в могилу, обеспечили нам мирную передышку. Теперь же, те самые силы, что 80 лет назад вскормили Гитлера, вырастили у нас под боком украинский вариант нацизма. Корни его не на Украине, они там, откуда периодически вырастают эти ядовитые всходы — то в той, то в иной стране. Не случайно же действия нацбатов в оккупированных ими украинских городах, всё чаще называют «европейским ИГИЛом», — отметил Константинов.

Председатель Госсовета РК напомнил и революционный термин «черный интернационал» (изначально – антипод интернационалу коммунистическому).

Это черный интернационал, призванный терроризировать людей в самых различных странах мира, делающий черную работу для своих хозяев. Тех самых, из империи лжи, которые мнят себя хозяевами мира.

Главная сила, не позволяющая им пустить мир под откос, как в 1941, так и в 2022-м — Россия. Отсюда — такая лютая ненависть к нашей стране к русскому народу, ко всему русскому. Это очень похоже на отношение нацистов к евреям. Просто те не называли себя либералами и демократами, а эти лицемеры — называют. Они перестали свою ненависть маскировать. Маски сброшены. Цель чёрного интернационала яснее, чем когда-либо: уничтожение России. Нет никакого смысла что-то им объяснять, искать площадки сотрудничества — пустое занятие. Заставить нас слушать мы можем только одним способом — повторив 1945 год. Им понятен только такой язык, — подытожил Владимир Константинов.

 

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