Владимир Константинов – с оптимизмом о ситуации с водой и сельском хозяйстве Крыма

По словам спикера Госсовета РК Владимира Константинова, ситуация с водообеспечением Крыма улучшается день ото дня. Он с оптимизмом рассказал о наполнении водохранилищ полуострова.

В последние месяцы мы наблюдаем интенсивное наполнение водой крымских водохранилищ за счёт осадков, при том, что для водопотребления сейчас в основном используется вода из подземных источников. Хорошее поступление воды отмечается в Белогорском, Южнобережном, а также Аянском, Партизанском и Симферопольском водохранилищах. Буквально каждый день укрепляет нашу уверенность в том, что отдыхающие и население нашей республики будут в полной мере обеспечены водой, — заявил Константинов.

По его словам, комплексные меры, которые предпринимаются сейчас для того, чтобы надёжно обеспечить Крым водой, создают ещё один важный ресурс для успешного экономического развития региона. Примеров успешных сельхозпредприятий в Республике немало.

В Белогорском районе, в селе Павловка есть «Крымская аграрная компания». Предприятие начало свою деятельность в 2019 году, заложило 40 гектаров яблоневого сада и сливы. Построен пруд-накопитель для полива многолетних плодовых насаждений. В планах — произвести еще закладку сливы, яблони, черешни и груши. В 2020 году предприятием освоена государственная поддержка в сумме 21 миллион рублей. На объекте постоянно работает 20 человек. Или, скажем, предприятие «Крымский травник», расположенное в Сакском районе, в селе Колоски. Предлагает серию уникальной продукции на основе отборных трав, собранных в районах горного Крыма и Алтая. За первый год своей деятельности доходы предприятия составили около 17 миллионов рублей, в 2020 году — выросли уже до 60 миллионов рублей. В настоящее время идет разработка проектной документации на строительство выставочного комплекса, обустройство ландшафтно-парковой зоны. В Раздольненском районе есть потребительский перерабатывающий кооператив «Раздолье». Кооперативом построен цех по переработке овощей и фруктов. В нём сформирована и внедрена единая производственная цепочка «выращивание, заготовка, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции». Члены кооператива занимаются глубокой переработкой овощей способом соления, квашения и маринования, а также производством сушеных овощей. На данный момент общая производственная мощность в месяц доходит до 15 тонн продукции. Вся продукция сертифицирована и востребована на местном рынке, — привел примеры спикер крымского парламента.

Фото: страница В.Константинова в Facebook.