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Владимир Константинов – с оптимизмом о ситуации с водой и сельском хозяйстве Крыма

Владимир Константинов – с оптимизмом о ситуации с водой и сельском хозяйстве Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:00 13.04.2021

По словам спикера Госсовета РК Владимира Константинова, ситуация с водообеспечением Крыма улучшается день ото дня. Он с оптимизмом рассказал о наполнении водохранилищ полуострова.

В последние месяцы мы наблюдаем интенсивное наполнение водой крымских водохранилищ за счёт осадков, при том, что для водопотребления сейчас в основном используется вода из подземных источников. Хорошее поступление воды отмечается в Белогорском, Южнобережном, а также Аянском, Партизанском и Симферопольском водохранилищах. Буквально каждый день укрепляет нашу уверенность в том, что отдыхающие и население нашей республики будут в полной мере обеспечены водой, — заявил Константинов.

Владимир Константинов – с оптимизмом о ситуации с водой и сельском хозяйстве Крыма

По его словам, комплексные меры, которые предпринимаются сейчас для того, чтобы надёжно обеспечить Крым водой, создают ещё один важный ресурс для успешного экономического развития региона. Примеров успешных сельхозпредприятий в Республике немало.

В Белогорском районе, в селе Павловка есть «Крымская аграрная компания». Предприятие начало свою деятельность в 2019 году, заложило 40 гектаров яблоневого сада и сливы. Построен пруд-накопитель для полива многолетних плодовых насаждений. В планах — произвести еще закладку сливы, яблони, черешни и груши. В 2020 году предприятием освоена государственная поддержка в сумме 21 миллион рублей. На объекте постоянно работает 20 человек.

Или, скажем, предприятие «Крымский травник», расположенное в Сакском районе, в селе Колоски. Предлагает серию уникальной продукции на основе отборных трав, собранных в районах горного Крыма и Алтая. За первый год своей деятельности доходы предприятия составили около 17 миллионов рублей, в 2020 году — выросли уже до 60 миллионов рублей. В настоящее время идет разработка проектной документации на строительство выставочного комплекса, обустройство ландшафтно-парковой зоны.

В Раздольненском районе есть потребительский перерабатывающий кооператив «Раздолье». Кооперативом построен цех по переработке овощей и фруктов. В нём сформирована и внедрена единая производственная цепочка «выращивание, заготовка, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции». Члены кооператива занимаются глубокой переработкой овощей способом соления, квашения и маринования, а также производством сушеных овощей. На данный момент общая производственная мощность в месяц доходит до 15 тонн продукции. Вся продукция сертифицирована и востребована на местном рынке, — привел примеры спикер крымского парламента.

Владимир Константинов – с оптимизмом о ситуации с водой и сельском хозяйстве Крыма

Фото: страница В.Константинова в Facebook.

Владимир Константинов – с оптимизмом о ситуации с водой и сельском хозяйстве Крыма

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