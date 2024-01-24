Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Владимир Константинов с рабочей поездкой посетил Джанкойский район и город Джанкой
актуально в республике
Владимир Константинов с рабочей поездкой посетил Джанкойский район и город Джанкой

Владимир Константинов с рабочей поездкой посетил Джанкойский район и город Джанкой

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:27 24.01.2024

В селе Майское Джанкойского района Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов осмотрел Дом культуры, открывшийся после капитального ремонта.

Владимир Константинов с рабочей поездкой посетил Джанкойский район и город Джанкой

Ранее мы посещали это учреждение. Тогда помещения здесь не были привлекательными, проводить в них занятия было сложно. Сейчас ситуация кардинально изменилась. В доме культуры обустроена библиотека, действуют детские и взрослые музыкальные, хореографические кружки, студия декоративно-прикладного искусства, спортивные секции. Учреждение пользуется большой популярностью среди жителей Майского поселения и других сёл, — отметил глава крымского парламента.

Владимир Константинов с рабочей поездкой посетил Джанкойский район и город Джанкой

Владимир Константинов также посетил предприятие «Солекс», которое специализируется на выращивании зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур. Здесь работают более 40 человек.

Владимир Константинов с рабочей поездкой посетил Джанкойский район и город Джанкой

Площадь сельхозугодий составляет более 2,5 тысяч га. В течение двух лет предприятие получает государственные субсидии.

Владимир Константинов с рабочей поездкой посетил Джанкойский район и город Джанкой

В Джанкое Владимир Константинов посетил предприятие «Новатор», где встретился с трудовым коллективом и осмотрел цеха.

Это крупнейший производитель молочной продукции в Крыму, в сутки здесь перерабатывается до 450 тонн молока.

После возвращения Крыма в Россию здесь значительно расширился ассортимент выпускаемой продукции. Сегодня она хорошо известна не только на полуострове, но и далеко за его пределами. Коллектив предприятия участвует в социально значимых проектах, помогает нашим Защитникам — участникам Специальной военной операции, — сказал глава парламента Республики.

Владимир Константинов с рабочей поездкой посетил Джанкойский район и город Джанкой

Джанкойское вагонное депо было основано в 1936 году. Сегодня это — единственное предприятие Крымской железной дороги, которое специализируется на ремонте и техническом обслуживании грузовых вагонов. Здесь работают порядка 500 специалистов, имеющиеся производственные мощности позволяют ремонтировать до 200 единиц подвижного состава в месяц.

Узнайте больше:  Женщины в Крыму не доносят премию до дома в 2 раза чаще мужчин

Владимир Константинов с рабочей поездкой посетил Джанкойский район и город Джанкой

С 2014 года здесь произошли положительные изменения, приобретено современное оборудование, которое позволило повысить качество и сократить сроки выполнения работ.

Владимир Константинов с рабочей поездкой посетил Джанкойский район и город Джанкой

Председатель Государственного Совета Республики Крым встретился с коллективом депо, ответил на вопросы собравшихся.

Владимир Константинов с рабочей поездкой посетил Джанкойский район и город Джанкой

Фото и материалы: пресс-служба председателя Госсовета РК.

Просмотры: 2 114

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Владимир Константинов

Комментарии для сайта Cackle
Владимир Константинов
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.