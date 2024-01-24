Владимир Константинов с рабочей поездкой посетил Джанкойский район и город Джанкой

В селе Майское Джанкойского района Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов осмотрел Дом культуры, открывшийся после капитального ремонта.

Ранее мы посещали это учреждение. Тогда помещения здесь не были привлекательными, проводить в них занятия было сложно. Сейчас ситуация кардинально изменилась. В доме культуры обустроена библиотека, действуют детские и взрослые музыкальные, хореографические кружки, студия декоративно-прикладного искусства, спортивные секции. Учреждение пользуется большой популярностью среди жителей Майского поселения и других сёл, — отметил глава крымского парламента.

Владимир Константинов также посетил предприятие «Солекс», которое специализируется на выращивании зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур. Здесь работают более 40 человек.

Площадь сельхозугодий составляет более 2,5 тысяч га. В течение двух лет предприятие получает государственные субсидии.

В Джанкое Владимир Константинов посетил предприятие «Новатор», где встретился с трудовым коллективом и осмотрел цеха.

Это крупнейший производитель молочной продукции в Крыму, в сутки здесь перерабатывается до 450 тонн молока.

После возвращения Крыма в Россию здесь значительно расширился ассортимент выпускаемой продукции. Сегодня она хорошо известна не только на полуострове, но и далеко за его пределами. Коллектив предприятия участвует в социально значимых проектах, помогает нашим Защитникам — участникам Специальной военной операции, — сказал глава парламента Республики.

Джанкойское вагонное депо было основано в 1936 году. Сегодня это — единственное предприятие Крымской железной дороги, которое специализируется на ремонте и техническом обслуживании грузовых вагонов. Здесь работают порядка 500 специалистов, имеющиеся производственные мощности позволяют ремонтировать до 200 единиц подвижного состава в месяц.

С 2014 года здесь произошли положительные изменения, приобретено современное оборудование, которое позволило повысить качество и сократить сроки выполнения работ.

Председатель Государственного Совета Республики Крым встретился с коллективом депо, ответил на вопросы собравшихся.

Фото и материалы: пресс-служба председателя Госсовета РК.