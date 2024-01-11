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Владимир Константинов с рабочей поездкой посетил Феодосию

Владимир Константинов с рабочей поездкой посетил Феодосию

Опубликовал: CrimeaPRESS в Госсовет Крыма 21:32 11.01.2024

В рамках рабочей поездки в Феодосию председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов провел встречи с руководством города, депутатским корпусом.

В ходе совещаний были рассмотрены текущие вопросы развития Феодосии, а также задачи в рамках выборов президента России, которые пройдут в марте текущего года.

Для крымчан выборы главы государства — значимое, историческое событие. Не сомневаюсь, что участие в них примут абсолютное большинство жителей нашей Республики, — отметил Владимир Константинов.

Владимир Константинов с рабочей поездкой посетил Феодосию

Фото и материалы: пресс-служба председателя Госсовета РК.

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