Владимир Константинов с рабочей поездкой посетил Феодосию

В рамках рабочей поездки в Феодосию председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов провел встречи с руководством города, депутатским корпусом.

В ходе совещаний были рассмотрены текущие вопросы развития Феодосии, а также задачи в рамках выборов президента России, которые пройдут в марте текущего года.

Для крымчан выборы главы государства — значимое, историческое событие. Не сомневаюсь, что участие в них примут абсолютное большинство жителей нашей Республики, — отметил Владимир Константинов.

Фото и материалы: пресс-служба председателя Госсовета РК.