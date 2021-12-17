Владимир Константинов с рабочим визитом посетил Советский район

Председатель Государственного Совета РК Владимир Константинов с рабочей поездкой посетил Советский район. В рамках визита он осмотрел состояние общеобразовательных и дошкольных организаций, объектов культуры и благоустройство общественных территорий.

В селе Пушкино спикер крымского парламента побывал в средней школе, детском саду «Радуга» и парке «Крымская весна». Пушкино заняло третье место в ежегодном конкурсе «Лучший сельский населенный пункт Республики Крым» в 2021 году. На развитие территории сельское поселение получит из бюджета республики миллион рублей.

В местной школе обучается 156 детей. Капитальный ремонт здания школы выполнен в 2018 году на сумму более 24 млн. рублей. Председатель Госсовета РК осмотрел учебные классы, спортивный зал и пищеблок.

После открытия модульного детского сада «Радуга» в посёлке ликвидирована очередь с местами в дошкольные организации.

Благоустройство парковой зоны осуществлено в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий». На территории установлены скамейки, фонари, урны, детский игровой комплекс, высажены кустарники, деревья и цветы.

В селе Ильичево Владимир Константинов ознакомился с ходом строительства нового здания администрации сельского совета. Сумма контракта – 17 млн. рублей. Строительно-монтажные работы практически завершены. В Крыму это первый объект по проекту, который можно использовать как типовой. Здесь все предусмотрено для удобства работы сотрудников и приёма граждан. Глава парламента отметил, что здание администрации Ильичевского сельского поселения олицетворяет новый образ российского Крыма.

В посёлке Советский спикер крымского парламента посетил среднюю школу №1. Он осмотрел модернизацию учебного центра «Точка роста», которая выполнена в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». На базе Центра проводятся уроки по предметам: «Математика и информатика», «Технология», «Естественно-научные предметы», «Естественные науки и «Обществознание и естествознание»; а также внеклассные мероприятия, внеурочная деятельность и дополнительное образование детей.

Также в общеобразовательном учреждении глава парламента открыл выставку «Нюрнбергский процесс», которая организована для учащихся старших классов.

Константинов осмотрел придомовую территорию в микрорайоне по ул. Железнодорожной после капитального ремонта. Реконструкция проведена в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров РК. Сумма контракта – 6 миллионов рублей. В планах на следующий год — обновление фасада жилых домов. Председатель Госсовета сказал, что такие проекты — пример нового образа современного крымского села.

В ходе поездки мы смотрим, как идёт процесс выполнения народной программы. Отмечу, что в районе реализовано много инфраструктурных проектов. Руководство района настроено на работу над новыми проектами. Хочу отметить, что идеи по благоустройству общественных и дворовых территорий должны идти от самих жителей, власть всегда должна советоваться с людьми, тогда этот процесс гармоничен и приносит пользу. Именно такое взаимодействие мы увидели в Советском районе. Считаю, что это хороший пример местного самоуправления, и таким оно должно быть во всём Крыму. В регионе завершается процесс модернизации дошкольных учреждений и объектов первичного звена здравоохранения. За семь лет построены новые и отремонтированы существующие ФАПы, амбулатории и детские сады. Еще есть проблемы в сфере образования, которые мы обязательно решим, — подвел итоги рабочей поездки Константинов.

Фото: пресс-служба Госсовета РК.

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