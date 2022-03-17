Владимир Константинов: самоочищение, которое проходит Россия, необходимо для дальнейшего развития

Россия – вперед и вверх!

Спикер крымского парламента Владимир Константинов прокомментировал ситуацию с санкциями Запада в отношении России и повторил слова Президента Путина: «это самоочищение».

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что «Запад делает ставку на пятую колонну, национал-предателей, такие ментально находятся там, на Западе, а не в России. Запад пытается расколоть наше общество, спекулируя на боевых потерях, на последствиях санкций. Народ сможет отличить патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их как случайно залетевшую мошку. Естественное самоочищение общества укрепит нашу страну». Действительно, испытания всё и всех расставляют по местам. Слабаки скулят и прячутся, бойцы выходят на передний план. Ну и всякого рода плохиши бегут из страны. Не думаю, что кто-то будет об этом жалеть, тем более — пытаться их задержать. Воздух в стране уже стал чище и продолжает озонироваться каждый день, — заявил председатель Госсовета РК.

По его словам, такое очищение возможно только при «высоком накале», при обострении ситуации.

Возможно, именно этого нам не хватало в последние 30 лет, что и привело нашу страну к тяжёлым потерям, а народ ввергло на какое-то время в летаргию. Действительно, фактически воюя в Афганистане, руководство СССР сделало всё, чтобы замаскировать эту войну. Она была так не популярна не из-за высоких потерь, а потому, что обществу никто не объяснял целей военной миссии, исходящих из Афганистана угроз. Мало того, эта ошибка была повторена и в отношении первой чеченской кампании. Процесс распада СССР, в котором вовсю участвовали враждебные спецслужбы, тоже не был подсвечен, как угроза жизни и благосостоянию десяткой миллионов советских граждан. Всякий раз они были дезориентированы, дезинформированы, расслаблены. В итоге, эти выводы приводили не к консолидации, а к разобщению нашего общества, получавшего команду: «Спасайся кто может!». Это и привело к тому, что в поры этого общества понабивались все эти персонажи, которые презирали Россию, которым стыдно, что они русские, но не стыдно положение людей второго сорта на любимом ими Западе, — заметил Константинов.

Спикер крымского парламента уверен:

Самоочищение, о котором говорит наш Президент, совершенно необходимо для дальнейшего развития России. Теперь ему уже ничто не мешает. С теми, кто продаёт Родину за бочку варенья и корзину печенья, нам явно не по пути. Мы с ними решительно расходимся. Россия — вперед и вверх, они — на обочину истории.

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