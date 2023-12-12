Владимир Константинов вручил благодарности юным победителям конкурса «Чистый Крым»

В крымском парламенте прошла торжественная церемония награждения победителей республиканского природоохранного конкурса «Чистый Крым».

Как отметил gредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, представленные на конкурсе тематические рисунки и поделки из использованных пластиковых бутылок, полиэтилена и пенопласта продемонстрировали вовлечённость юных крымчан в проблемы загрязнения окружающей среды, заинтересованность в сохранении зелёных насаждений и природных ландшафтов.

Богатство Крыма – уникальная природа, которая привлекает гостей со всех уголков нашей необъятной страны. Очень важно с раннего возраста прививать детям любовь к родной земле, воспитывать бережное отношение к природным ресурсам. Убеждён, что участие в таком конкурсе оставит след в сердце каждого ребёнка, заложит основы экологического воспитания, — подчеркнул Владимир Константинов.

Председатель Госсовета РК поблагодарил участников конкурса, их родителей и преподавателей за проделанную творческую работу, вручив победителям Благодарственные письма и подарки, а также пожелал дальнейших успехов и благополучия.

Конкурс «Чистый Крым» проводился для обучающихся образовательных организаций от 5 до 18 лет по двум номинациям: «Экологический плакат» и «Поделки из природного материала «Вторая жизнь». Оценивались работы по четырем возрастным категориям (5-6 лет; 7-9 лет; 10-14 лет; 15-18 лет). В 2023 году в конкурсе приняли участие 489 обучающихся образовательных организаций из 23 муниципальных образований Республики Крым. Победителями и призерами стали 48 участника.

Фото и материалы: пресс-служба председателя Госсовета РК.