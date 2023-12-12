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Владимир Константинов вручил благодарности юным победителям конкурса «Чистый »

Владимир Константинов вручил благодарности юным победителям конкурса «Чистый Крым»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:32 12.12.2023

В крымском парламенте прошла торжественная церемония награждения победителей республиканского природоохранного конкурса «Чистый Крым».

Владимир Константинов вручил благодарности юным победителям конкурса «Чистый Крым»

Как отметил gредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, представленные на конкурсе тематические рисунки и поделки из использованных пластиковых бутылок, полиэтилена и пенопласта продемонстрировали вовлечённость юных крымчан в проблемы загрязнения окружающей среды, заинтересованность в сохранении зелёных насаждений и природных ландшафтов.

Владимир Константинов вручил благодарности юным победителям конкурса «Чистый Крым»

Богатство Крыма – уникальная природа, которая привлекает гостей со всех уголков нашей необъятной страны. Очень важно с раннего возраста прививать детям любовь к родной земле, воспитывать бережное отношение к природным ресурсам. Убеждён, что участие в таком конкурсе оставит след в сердце каждого ребёнка, заложит основы экологического воспитания, — подчеркнул Владимир Константинов.

Владимир Константинов вручил благодарности юным победителям конкурса «Чистый Крым»

Председатель Госсовета РК поблагодарил участников конкурса, их родителей и преподавателей за проделанную творческую работу, вручив победителям Благодарственные письма и подарки, а также пожелал дальнейших успехов и благополучия.

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Владимир Константинов вручил благодарности юным победителям конкурса «Чистый Крым»

Конкурс «Чистый Крым» проводился для обучающихся образовательных организаций от 5 до 18 лет по двум номинациям: «Экологический плакат» и «Поделки из природного материала «Вторая жизнь». Оценивались работы по четырем возрастным категориям (5-6 лет; 7-9 лет; 10-14 лет; 15-18 лет). В  2023 году в конкурсе приняли участие 489 обучающихся образовательных организаций из 23 муниципальных образований Республики Крым. Победителями и призерами стали 48 участника.

Владимир Константинов вручил благодарности юным победителям конкурса «Чистый Крым»

Фото и материалы: пресс-служба председателя Госсовета РК.

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