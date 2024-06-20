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Владимир Константинов вручил дипломы победителям конкурса «Палитра памяти»

Владимир Константинов вручил дипломы победителям конкурса «Палитра памяти»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 12:57 20.06.2024

Накануне Дня памяти и скорби Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов вручил дипломы и подарки победителям республиканского конкурса детских рисунков «Палитра памяти», посвященного событиям Великой Отечественной войны.

Владимир Константинов вручил дипломы победителям конкурса «Палитра памяти»

По словам главы крымского парламента, скорбную дату, 22 июня, мы воспринимаем не просто как начало Великой Отечественной войны, унесшей жизни 27 млн наших граждан, но и начало борьбы с врагом, которая завершилась сокрушительной победой.

Именно нашему народу удалось совершить то, что не удалось сделать никому на планете – сокрушить нацистского зверя, сформированного в недрах европейской цивилизации, — подчеркнул Константинов. 

Владимир Константинов вручил дипломы победителям конкурса «Палитра памяти»

По его мнению, проведение детских конкурсов, посвященных трагическим событиям, которые пережил наш народ в годы Великой Отечественной войны, является важной частью духовно-нравственного и патриотического воспитания.

Каждый ребёнок, изображающий в  рисунке военный сюжет, переживает определенные важные эмоции, которые затем превратятся в стойкие убеждения, формирующие полноценную личность – настоящего патриота своей Родины, — убежден глава крымского парламента.

Владимир Константинов вручил дипломы победителям конкурса «Палитра памяти»

В конкурсе приняли участие 380 юных художников в возрасте от 9 до 18 лет из Крыма, Республики Беларусь, новых субъектов Российской Федерации, а также из городов: Сочи, Красноярск, Новосибирск, Пенза, Коломна, Краснодар, Калининград, Тула, Норильск, Казань, Туапсе, Санкт-Петербург, Ставрополь, Киров, Черкесск.

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Владимир Константинов вручил дипломы победителям конкурса «Палитра памяти»

Владимир Константинов вручил дипломы победителям конкурса «Палитра памяти»

Фото и материалы: пресс-служба председателя Госсовета РК.

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