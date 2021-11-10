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Владимир Константинов вручил медали Гаспринского членам ассоциации "Друзья Крыма"

Владимир Константинов вручил медали Гаспринского членам ассоциации «Друзья Крыма»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:27 10.11.2021

9 ноября в Симферополе начала работу VI международная конференция «Крым в современном международном контексте». В мероприятии принимают участие российские и зарубежные политики, учёные и представители СМИ. Председатель Госсовета РК Владимир Константинов приветствовал участников конференции:

Крымчане всегда рады гостям, а также готовы рассказать о масштабных преобразованиях в республике. За семь лет Крым сделал колоссальный исторический рывок, который изменил жизнь людей и их мироощущение. Старожилы говорят, что таких преобразований регион не испытывал со времен окончания Великой Отечественной войны.

Владимир Константинов вручил медали Гаспринского членам ассоциации "Друзья Крыма"

Владимир Константинов подчеркнул, что в мире медленно, но уверенно происходит признание событий Крымской весны.

В ходе мероприятия состоялась торжественная церемония вручения медалей Гаспринского членам Координационного совета Международной ассоциации «Друзья Крыма». Константинов поблагодарил участников за формирование позитивного имиджа Крыма за рубежом и развитие межнационального и межконфессионального мира и согласия.

Медалью Гаспринского награждены: председатель Координационного совета Ян Чарногурски (Словакия), заместители председателя Константинос Исихос (Греция) и Стефано Вальдегамбери (Италия), члены совета Андреас Мауер (Германия), Чжили Гэ (КНР), Унвер Сель (Турция), Вебер Хендрик (Норвегия).

Владимир Константинов вручил медали Гаспринского членам ассоциации "Друзья Крыма"

Фото: пресс-служба Госсовета РК.

 

Владимир Константинов вручил медали Гаспринского членам ассоциации "Друзья Крыма"

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