Владимир Константинов вручил медали Гаспринского членам ассоциации «Друзья Крыма»

9 ноября в Симферополе начала работу VI международная конференция «Крым в современном международном контексте». В мероприятии принимают участие российские и зарубежные политики, учёные и представители СМИ. Председатель Госсовета РК Владимир Константинов приветствовал участников конференции:

Крымчане всегда рады гостям, а также готовы рассказать о масштабных преобразованиях в республике. За семь лет Крым сделал колоссальный исторический рывок, который изменил жизнь людей и их мироощущение. Старожилы говорят, что таких преобразований регион не испытывал со времен окончания Великой Отечественной войны.

Владимир Константинов подчеркнул, что в мире медленно, но уверенно происходит признание событий Крымской весны.

В ходе мероприятия состоялась торжественная церемония вручения медалей Гаспринского членам Координационного совета Международной ассоциации «Друзья Крыма». Константинов поблагодарил участников за формирование позитивного имиджа Крыма за рубежом и развитие межнационального и межконфессионального мира и согласия.

Медалью Гаспринского награждены: председатель Координационного совета Ян Чарногурски (Словакия), заместители председателя Константинос Исихос (Греция) и Стефано Вальдегамбери (Италия), члены совета Андреас Мауер (Германия), Чжили Гэ (КНР), Унвер Сель (Турция), Вебер Хендрик (Норвегия).

Фото: пресс-служба Госсовета РК.