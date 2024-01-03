Владимир Константинов вручил премии крымским спортсменам и тренерам

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов вручил парламентские премии в размере 100 000 рублей каждая спортсменам и тренерам по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.

Как подчеркнул глава парламента, в Новый 2024 год крымчане вступили с достойными спортивными результатами.

На всероссийских и международных соревнованиях наши спортсмены завоевали 1428 медалей: 444 золотых, 427 серебряных, 557 бронзовых. Это на 13% больше прошлогодних результатов. При этом участие в различных соревнованиях приняли порядка 30 тысяч крымчан. 34-м спортсменам было присвоено звание «Мастер спорта», кандидатами в мастера спорта стали 322 человека. Мы всегда поддерживаем наших спортсменов, работаем над развитием спортивной инфраструктуры. В городах и районах республики установлены спортивные площадки, отремонтированы и построены стадионы, спортивные комплексы, открыты республиканские центры. До конца 2024 года планируется построить четыре физкультурно-оздоровительных комплекса в селах Доброе, Перово и Молодежное Симферопольского района и в Судаке, — сказал Владимир Константинов, пожелав новых спортивных достижений.

В свою очередь, глава Комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета РК Оксана Сергиенко напомнила, что в 2023 году 12 региональных спортивных федераций и региональных отделений общероссийских спортивных федераций представили 66 кандидатур на присуждение премий.

Ежегодно вручается 25 премий спортсменам и тренерам по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, а также иным видам спорта. Комитет крымского парламента прорабатывает предложение по увеличению количества премий до 30, — уточнила она.

Среди награждённых:

Веричев Данил Борисович — мастер спорта России международного класса по спорту глухих, двукратный чемпион России по каратэ спорта глухих в 2023 году;

Воеводская Марина Владимировна — старший тренер-преподаватель Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Республики Крым «Спортивная школа по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта Республики Крым»;

Евсеева Виктория Андреевна — кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, серебряный призер командных соревнований чемпионата России по легкой атлетике, бронзовый призер чемпионата России по легкой атлетике, бронзовый призер первенства России по легкой атлетике в 2023 году;

Грек Игнат Георгиевич — главный тренер сборной Крыма по вольной борьбе, старшему тренеру Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Региональный спортивно-тренировочный центр «Крым-СПОРТ»;

Иккерт Даниэль Андреевич — победитель чемпионата России по парусному спорту в 2023 году;

Киржайкин Никита Александрович — мастер спорта России по велосипедному спорту, серебряному призеру чемпионата России по велосипедному спорту в 2023 году;

Клицман Андрей Михайлович — победитель первенства России по боксу среди юношей 13–14 лет в 2023 году;

Кравченко Даниил Русланович — кандидат в мастера спорта по боксу, серебряному призеру первенства России по боксу среди юношей 15–16 лет в 2023 году;

Красов Владимир Викторович — главный тренер сборной команды Республики Крым по самбо;

Крутько Александра Владимировна — победитель первенства России по пулевой стрельбе спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, бронзовому призеру кубка России по пулевой стрельбе спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в 2023 году;

Мамедов Ленур Кешветинович — тренер юношеской сборной Крыма по греко-римской борьбе, тренеру по спортивной борьбе Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Республики Крым «Спортивная школа № 7»;

Мельник Олег Владимирович — тренер по боксу Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Республики Крым «Спортивная школа № 2»;

Мурашкина Анна Александровна — мастер спорта по самбо, победителю первенства мира по самбо среди молодежи и юниоров 18–20 лет, победителю первенства Европы по самбо среди спортсменов 18–20 лет;

Озеров Семен Степанович — мастер спорта по спорту глухих, бронзовому призеру чемпионата Европы по шашкам-64 в 2023 году;

Палян Ани Гагиковне — заслуженный мастер спорта по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, победителю чемпионата России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, победителю кубка России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в 2023 году;

Рубель Максим Юрьевич — кандидат в мастера спорта по спорту глухих, победителю чемпионата России по шахматам спорта глухих, победителю первенства России по шашкам спорта глухих в 2023 году;

Соменко Роман Григорьевич — главный тренер сборной команды Республики Крым по самбо;

Соменко Руслан Романович — мастер спорта по самбо, победителю первенства Европы по самбо среди спортсменов 18–20 лет, серебряному призеру первенства России по самбо среди юниоров 18–20 лет в 2023 году;

Танделова Амине Игоревна — мастер спорта России по спортивной борьбе, серебряному призеру чемпионата мира по спортивной борьбе среди женщин в 2023 году;

Тимошенко Николай Петрович — тренер-преподаватель по легкой атлетике муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа г. Саки Республики Крым», тренеру Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Республики Крым «Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике № 1»;

Ферзуллаев Камиль Энверович — кандидат в мастера спорта, серебряному призеру первенства мира по борьбе на поясах среди юношей (2006–2008 годов рождения), серебряному призеру первенства России по борьбе на поясах среди юношей и девушек 2006–2008 годов рождения в 2023 году;

Хроз Риана Эмир-Асановна — бронзовый призёр первенства России по легкой атлетике в метании копья среди девушек 16 лет в 2023 году;

Чуб-Швец Анатолий Георгиевич — мастер спорта, тренеру кандидата в мастера спорта по гиревому спорту, победителю первенства мира по гиревому спорту среди юношей и девушек 14–18 лет Чуб-Швец Софии Анатольевны в 2023 году;

Чуб-Швец София Анатольевна — кандидат в мастера спорта по гиревому спорту, победителю первенства мира по гиревому спорту среди юношей и девушек 14–18 лет, серебряному призеру первенства России по гиревому спорту среди юношей и девушек 14–16 лет и 17–18 лет в 2023 году;

Эмиров Эльдар Эскендерович — кандидат в мастера спорта России по спортивной борьбе, бронзовому призеру чемпионата мира по спортивной (греко-римской) борьбе среди юношей до 18 лет в 2023 году.

Фото и материалы пресс-службы Госсовета РК.