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Власти озаботились развитием инфраструктуры на Азовском побережье

Власти Крыма озаботились развитием инфраструктуры на Азовском побережье

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 13:12 08.08.2024

Развитие курортной инфраструктуры на Азовском побережье имеет огромное значение, как для экономического роста, так и для повышения привлекательности внутреннего туризма. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов по итогам посещения Ленинского района.

По его словам,  в районе произошли заметные улучшения в благоустройстве территорий, появились новые социальные объекты и предприятия, реализовано много проектов в сфере водоснабжения.

Стандарты жизни в сельской местности должны постоянно повышаться и соответствовать современным требованиям. В первую очередь необходимо завершить модернизацию первичного звена здравоохранения: обеспечить современным оборудованием и кадровым составом ФАПы и амбулатории. В центре внимания — забота о качестве медицинской помощи. Кроме того, надо обустроить места для занятий физкультурой и спортом. Спорт должен стать нормой жизни, он нужен всем, в любом возрасте!  Особое внимание продолжим уделять благоустройству общественных территорий, ведь это точки притяжения и общения местных жителей, — подчеркнул Владимир Константинов.

Глава парламента также ознакомился с современными технологиями возделывания ягодных культур, отметив мощность предприятия и его значение для экономики региона.

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Власти Крыма озаботились развитием инфраструктуры на Азовском побережье

Фото и материалы: пресс-служба председателя Госсовета РК.

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