Власти Крыма планируют завершить выплаты пострадавшим от наводнений до конца сентября

Власти Крыма практически завершили выплаты пострадавшим от наводнения летом этого года, оставшиеся компенсации будут выплачены в ближайшие дни. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

Выплаты пострадавшим практически в полном объеме завершены. Сейчас заканчиваем выплаты по 6 тыс. рублей за квадратный метр жилых помещений и компенсации тем, кто полностью потерял жилье — это город Керчь и Ялта, в общей сложности 18 квартир и три многоквартирных жилых дома. Работа идет, погашение ущерба осуществляется. Практически на этой неделе мы эти мероприятия по погашению закончим, — цитирует Аксёнова ТАСС .

Глава Республики отметил, что в настоящее время все необходимые решения по противопаводковым мероприятиям приняты и согласовываются с правительством РФ. Общий объем средств, которые будут выплачены, — 4,7 млрд. рублей.