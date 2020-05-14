Власти Крыма потратят 186 млн. рублей для выплат семьям с детьми от 16 до 18 лет

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что из республиканского бюджета планируется выделить порядка 186 млн. рублей для выплат семьям с детьми 16 – 18 лет.

Меры социальной поддержки должны получить семьи с детьми, которые учатся в старших классах. По предварительным расчётам, это около 20 тысяч детей. Также такую же доплату должны получить семьи, в которых дети получают среднее профессиональное образование, — сказал Глава Республики.

Помимо этого, Глава РК поручил оценить сверхурочную работу сотрудников государственных органов власти.

Сейчас многие работники госструктур находятся на работе практически круглосуточно. Особенно это касается учреждений, которые занимаются обращениями граждан по выплатам мер соцподдержки. Нужно оценить условия труда, сверхурочную нагрузку, с тем чтобы после пересчитать заработные платы, наградить за выработку, — добавил Глава Крыма.

Кроме того, Сергей Аксёнов сегодня сообщил, что, в связи с открытием большого количества крымских предприятий с 18 мая, будет увеличено количество дежурных групп в детских садах.