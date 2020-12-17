Власти Севастополя представят проект застройки мыса Хрустальный на суд общественности

Проект планировки и межевания территории Карантинной бухты Севастополя, предполагает размещение культурного кластера на мысе Хрустальный. Его представят на суд общественности уже на следующей неделе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Наконец все смогут увидеть, как будут выглядеть объекты: уже готовы и будут представлены проекты Академии хореографии и Театра оперы и балета. Что касается музейного комплекса, то его архитектурный облик ещё не сформирован, на предполагаемом месте его размещения сейчас идут археологические раскопки. И окончательного решения о строительстве комплекса на этом месте – не принято. Это будет обсуждаться дополнительно, – отметил Развожаев.

По его словам, нет пока и завершённой концепции Мемориального комплекса Героическим защитникам Севастополя.

Я предложил Фонду проектов социального и культурного развития «Национальное культурное наследие», реализующему проекты по поручению Президента РФ Владимира Владимировича Путина, провести Всероссийский архитектурный конкурс на концепцию Мемориала. Выбор, конечно, должны будут сделать севастопольцы, — подчеркнул губернатор Севастополя.

Общественные слушания пройдут не совсем обычно – дистанционно, в режиме онлайн.

Вчера опубликовано оповещение об общественных обсуждениях, они будут проходить в режиме онлайн, в связи с коронавирусными ограничениями, также, как проходит сейчас обсуждение проекта Яхтенной марины в Балаклаве — на сайте Департамента архитектуры. Через 7 дней будет опубликована документация по планировке территории и визуализация Театра и Академии. На Ленина, 25 в СЦКиИ будет организована экспозиция. Поэтому прошу дождаться этих документов и визуализации, и высказывать своё мнение, — уточнил Развожаев.



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