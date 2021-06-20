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Внимание! Ограничение движения на Камышовом шоссе

Внимание! Ограничение движения на Камышовом шоссе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 19:54 20.06.2021

По информации правительства Севастополя, в связи с проведением ремонтных работ на Камышовом шоссе временное ограничение движения транспорта вводится на:

— участке Камышового шоссе от Депо № 1 до остановки общественного транспорта «Электроремонтный завод» по левой стороне, на съездах развязки на ул. Т. Шевченко – с 7:00 21.06.2021 до 23:59 24.06.2021;

— участке Камышового шоссе от Депо № 1 до остановки общественного транспорта «Электроремонтный завод» по правой стороне, на съездах развязки на ул. Т. Шевченко — с 7:00 25.06.2021 до 23:59 28.06.2021;

— участке Камышового шоссе от ресторана «Парк Хаус» до Депо № 1 по правой стороне, на съезде с Фиолентовского кольца по левой стороне на автомобильную дорогу Севастополь – порт Камышовая бухта – мыс Фиолент — с 7:00 29.06.2021 до 23:59 03.07.2021;

— участке Камышового шоссе от ресторана «Парк Хаус» до Депо № 1 по левой стороне, на съезде с Фиолентовского кольца по правой стороне на автомобильную дорогу Фиолентовское шоссе от ул. Вакуленчука до ул. Фиолентовское шоссе — с 7:00 04.07.2021 до 23:59 07.07.2021.

В связи с этим на время проведения ремонтных работ на участке Камышового шоссе от Депо № 1 до остановки общественного транспорта «Электроремонтный завод» по правой стороне, на съездах развязки на ул. Т. Шевченко перевозка пассажиров осуществляется по следующей схеме:

Маршрут № 16. Прямое направление: ул. А. Маринеско — Фиолентовское шоссе — Камышовое шоссе — ул. Правды — пр. Героев Сталинграда — пр. Октябрьской Революции — ул. Вакуленчука — пр. Юрия Гагарина — ул. Пожарова — Стрелецкий спуск — ул. Адм. Октябрьского – ул. Большая Морская — ул. Ленина — пр. Нахимова.

Обратное направление: пр. Нахимова — ул. Ген. Петрова — ул. Одесская — ул. Партизанская — ул. Новороссийская — ул. Адм. Октябрьского — Стрелецкий спуск — ул. Пожарова — пр. Гагарина — ул. Вакуленчука — пр. Окт. Революции — пр. Героев Сталинграда — ул. Правды — Камышовое шоссе — Фиолентовское шоссе — ул. А. Маринеско.

Исключается посадка/высадка пассажиров на следующих остановках общественного транспорта:

Прямое направление: ТЦ «Европа», ТЦ «Метро».

Обратное направление: ТЦ «Метро», ТЦ «Европа».

Маршрут № 23. Прямое направление: Камышовое шоссе — ул. Правды — пр-т Героев Сталинграда — пр-т Октябрьской Революции — ул. Адмирала Юмашева — ул. Адмирала Фадеева — ул. Парковая.

Обратное направление: ул. Парковая — ул. Адмирала Фадеева — ул. Адмирала Юмашева — пр-т Октябрьской Революции — пр-т Героев Сталинграда — ул. Правды — Камышовое шоссе.

Исключается посадка/высадка пассажиров на следующих остановках общественного транспорта:

Прямое направление: Медгородок, авторынок Фиолентовский, ул. Маринеско, ТЦ «Европа», ТЦ «Метро».

Обратное направление: ТЦ «Метро», ТЦ «Европа», ул. А. Маринеско, авторынок Фиолентовский, Медгородок.

Маршрут № 34. Прямое направление: ул. Строительная – ул. Крестовского — ул. Калича — ул. Новикова — Балаклавское шоссе — Камышовое шоссе — ул. Правды — пр-т Героев Сталинграда — пр-т Окт. Революции — Адмирала Фадеева – ул. Парковая.

Обратное направление: ул. Парковая — ул. Адмирала Фадеева — пр-т Окт. Революции — пр-т Героев Сталинграда — ул. Правды — Камышовое шоссе — Балаклавское шоссе — ул. Новикова — ул. Калича — ул. Крестовского — ул. Строительная.

Исключается посадка/высадка пассажиров на следующих остановках общественного транспорта:

Прямое направление: Медгородок, авторынок Фиолентовский, ул. Маринеско, ТЦ «Европа», ТЦ «Метро».

Обратное направление: ТЦ «Метро», ТЦ «Европа», ул. А. Маринеско, авторынок Фиолентовский, Медгородок.

Маршрут № 35. Прямое направление: ул. Строительная — ул. Крестовского — ул. Калича — ул. Новикова — Городское шоссе — Камышовое шоссе — Монастырское шоссе — Фиолентовское шоссе — Камышовое шоссе — Казачинское шоссе — ул. Казачья.

Обратное направление: ул. Казачья — Казачинское шоссе — Камышовое шоссе — Фиолентовское шоссе — Монастырское шоссе — Камышовое шоссе — Городское шоссе — ул. Новикова — ул. Калича — ул. Крестовского — ул. Строительная.

Исключается посадка/высадка пассажиров на следующих остановках общественного транспорта:

Прямое направление: Медгородок, авторынок Фиолентовский, ул. Маринеско, ТЦ «Европа», ТЦ «Метро».

Обратное направление: ТЦ «Метро», ТЦ «Европа», ул. А. Маринеско, авторынок Фиолентовский, Медгородок.

Маршрут № 110. Прямое направление: ул. Надеждинцев — ул. Розы Люксембург — ул. Героев Севастополя — ул. Вокзальная — ул. Портовая — Троллейбусный спуск — ул. Ленина — пр-т Нахимова — ул. Ген. Петрова — ул. Одесская — ул. Партизанская — ул. Новороссийская — ул. Адмирала Октябрьского — Стрелецкий спуск — ул. Пожарова — пр-т Гагарина — ул. Вакуленчука — пр-т Октябрьской революции — пр-т Героев Сталинграда — ул. Правды — Камышовое шоссе – Фиолентовское шоссе — ул. А. Маринеско.

Обратное направление: ул. А. Маринеско — Фиолентовское шоссе — Камышовое шоссе — ул. Правды — пр-т Гер. Сталинграда — пр-т Окт. Революции — ул. Вакуленчука — пр-т Юрия Гагарина — ул. Пожарова — Стрелецкий спуск — ул. Адмирала Октябрьского — ул. Очаковцев — ул. Ген. Петрова — ул. Большая Морская — ул. Ленина — ул. Пушкина — Красный спуск — ул. Портовая — ул. Вокзальная — ул. Гер. Севастополя — ул. Розы Люксембург — ул. Надеждинцев.

Исключается посадка/высадка пассажиров на следующих остановках общественного транспорта:

Прямое направление: ТЦ «Метро», ТЦ «Европа».

Обратное направление: ТЦ «Метро», ТЦ «Европа».

Маршрут № 195. Прямое направление: ул. Военных Строителей — Казачинское шоссе — Камышовое шоссе — Фиолентовское шоссе — ул. Вакуленчука — пр-т Юрия Гагарина — ул. Пожарова — Стрелецкий спуск — ул. Адмирала Октябрьского — ул. Большая Морская — ул. Ленина — ул. Пушкина — Красный спуск — ул. Портовая — ул. Вокзальная — ул. Героев Севастополя — ул. Брестская — ул. Багрия — ул. Семипалатинская — ул. Горпищенко — Лабораторное шоссе.

Обратное направление: Лабораторное шоссе — ул. Горпищенко — ул. Семипалатинская — ул. Багрия — ул. Брестская — ул. Героев Севастпооля — ул. Вокзальная — ул. Портовая — Троллейбусный спуск — ул. Ленина — ул. Большая Морская — ул. Адмирала Октябрьского — Стрелецкий спуск — ул. Пожарова — пр-т Юрия Гагарина — ул. Вакуленчука — Фиолентовское шоссе — Камышовое шоссе — Казачинское шоссе — ул. Военных Строителей.

Исключается посадка/высадка пассажиров на следующих остановках общественного транспорта:

Прямое направление: ТЦ «Метро», ТЦ «Европа», ул. А. Маринеско.

Обратное направление: ул. Маринеско, ТЦ «Европа», ТЦ «Метро».

На участке Камышового шоссе от ресторана «Парк Хаус» до Депо № 1 по правой стороне, на съезде с Фиолентовского кольца по правой стороне на автомобильную дорогу Фиолентовское шоссе от ул. Вакуленчука до ул. Фиолентовское шоссе перевозка пассажиров по муниципальным маршрутам № 3, № 23, № 24, № 34, № 79 осуществляется по следующей схеме:

Маршрут № 3. Прямое направление: Камышовое шоссе – Монастырское шоссе – Камышовое шоссе – ул. Тараса Шевченко – ул. Александра Маринеско — Фиолентовское шоссе – ул. Вакуленчука.

Обратное направление: ул. Вакуленчука – Фиолентовское шоссе – ул. Александра Маринеско — ул. Тараса Шевченко — Камышовое шоссе — Монастырское шоссе – Камышовое шоссе.

Исключается посадка/высадка пассажиров на следующих остановках общественного транспорта:

Прямое направление: Медгородок, Авторынок.

Обратное направление: Авторынок, Медгородок.

Маршрут № 23: Прямое направление: Камышовое шоссе — ул. Правды — пр-т Героев Сталинграда — пр-т Октябрьской Революции — ул. Адмирала Юмашева — ул. Адмирала Фадеева — ул. Парковая.

Обратное направление: ул. Парковая — ул. Адмирала Фадеева — ул. Адмирала Юмашева — пр-т Октябрьской Революции — пр-т Героев Сталинграда — ул. Правды — Камышовое шоссе.

Исключается посадка/высадка пассажиров на следующих остановках общественного транспорта:

Прямое направление: Медгородок, авторынок Фиолентовский, ул. Маринеско, ТЦ «Европа», ТЦ «Метро».

Обратное направление: ТЦ «Метро», ТЦ «Европа», ул. А. Маринеско, авторынок Фиолентовский, Медгородок.

Маршрут № 24. Прямое направление: Камышовое шоссе — Монастырское шоссе — Фиолентовское шоссе — Камышовое шоссе — ул. Тараса Шевченко – ул. Александра Маринеско – Фиолентовское шоссе — Столетовский проспект — ул. Борисова — пр. Гер. Сталинграда — ул. Правды.

Обратное направление: ул. Правды — пр. Гер Сталинграда — ул. Борисова — Столетовский проспект-Фиолентовское шоссе — ул. Александра Маринеско — ул. Тараса Шевченко — Камышовое шоссе-Монастырское шоссе — Камышовое шоссе.

Исключается посадка/высадка пассажиров на следующих остановках общественного транспорта:

Прямое направление: Медгородок.

Обратное направление: Медгородок.

Маршрут № 34. Прямое направление: ул. Строительная – ул. Крестовского — ул. Калича — ул. Новикова — Балаклавское шоссе — Камышовое шоссе — ул. Правды — пр-т Героев Сталинграда — пр-т Окт. Революции – ул. Адмирала Фадеева – ул. Парковая.

Обратное направление: ул. Парковая — ул. Адмирала Фадеева — пр-т Окт. Революции — пр-т Героев Сталинграда — ул. Правды — Камышовое шоссе — Балаклавское шоссе — ул. Новикова — ул. Калича — ул. Крестовского — ул. Строительная.

Исключается посадка/высадка пассажиров на следующих остановках общественного транспорта:

Прямое направление: Медгородок, авторынок Фиолентовский, ул. Маринеско, ТЦ «Европа», ТЦ «Метро».

Обратное направление: ТЦ «Метро», ТЦ «Европа», ул. А. Маринеско, авторынок Фиолентовский, Медгородок.

Маршрут № 79. Прямое направление: Камышовое шоссе — Монастырское шоссе — Камышовое шоссе — ул. Тараса Шевченко – ул. Александра Маринеско – Фиолентовское шоссе — Столетовский пр-т — ул. Колобова — пр-т Окт. Революции — пр-т Героев Сталинграда — ул. Б. Михайлова.

Обратное направление: Б. Михайлова — пр. Гер Сталинграда — пр. Октябрьской Революции — ул. Колобова — Столетовский пр. — Фиолентовское шоссе — ул. Александра Маринеско — ул. Тараса Шевченко — Камышовое шоссе — Монастырское шоссе — Камышовое шоссе.

Исключается посадка/высадка пассажиров на следующих остановках общественного транспорта:

Прямое направление: Медгородок.

Обратное направление: Медгородок.

Маршрут № 35. Прямое направление: ул. Строительная — ул. Крестовского — ул. Калича — ул. Новикова — Городское шоссе — Камышовое шоссе — Монастырское шоссе — Фиолентовское шоссе — Камышовое шоссе — Казачинское шоссе — ул. Казачья.

Обратное направление: ул. Казачья — Казачинское шоссе — Камышовое шоссе — Фиолентовское шоссе — Монастырское шоссе — Камышовое шоссе — Городское шоссе — ул. Новикова — ул. Калича — ул. Крестовского — ул. Строительная.

Исключается посадка/высадка пассажиров на следующих остановках общественного транспорта:

Прямое направление: Медгородок, авторынок Фиолентовский, ул. Маринеско, ТЦ «Европа», ТЦ «Метро».

Обратное направление: ТЦ «Метро», ТЦ «Европа», ул. А. Маринеско, авторынок Фиолентовский, Медгородок.

На время перекрытия участка Камышового шоссе от ресторана «Парк Хаус» до Депо № 1 по левой стороне, на съезде с Фиолентовского кольца по левой стороне на автомобильную дорогу Севастополь – порт Камышовая бухта – мыс Фиолент:

Работа автобусов муниципальных маршрутов № 3, 24, 79, 35 будет организована с совмещением расписания движения автобусов до участка перекрытия и после данного участка с целью обеспечения транспортной работы согласно утвержденным схемам движения без взимания дополнительной платы с пассажиров при пересадке.

Дополнительно будут организованы разворотные площадки для маршрутных транспортных средств с возможностью посадки/высадки пассажиров до и после участка перекрытия по Фиолентовскому шоссе с внесением изменений в схему организации дорожного движения, а также пешеходный проход для пассажиров маршрутных транспортных средств между организованными разворотными площадками.

Внимание! Ограничение движения на Камышовом шоссе

Внимание! Ограничение движения на Камышовом шоссе

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