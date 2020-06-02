Внимание, в Бахчисарайском районе меняется схема движения по трассе «Таврида»

Сегодня в Бахчисарайском районе будет внесено два небольших изменения в схему движения транспорта по трассе «Таврида». Об этом сообщил пресс-секретарь крымского управления АО «ВАД» (подрядчика строительства) Григорий Назаров.

Мы перепустили машины на правую сторону трассы в районе строящегося обхода Бахчисарая. Теперь водители на этом участке избавлены от необходимости лишнего перестроения, а мы можем продолжить работы по левой стороне, где ранее двигался транспорт. Здесь будет выполнена укладка нижних слоев, подготовка разделительной полосы под укладку щебёночно-мастичного асфальтобетона и установку барьерного ограждения, — отметил Назаров.

После 14 часов будет выполнен ещё один перепуск на ПК 2389, это участок трассы между Глубоким Яром и Бахчисараем.

Мы переведём машины на уложенные нижние слои асфальтобетона по правой стороне трассы, на левой стороне начнется устройство земполотна и насыпи щебёночно-песчаной смеси. Выполнению этих работ раньше мешала ветка газопровода, — уточнил пресс-секретарь.

Протяженность 6-го этапа «Тавриды», проходящего через Бахчисарайский район, составляет 29,8 км. Четырехполосное движение на этом участке будет открыто в рамках общего запуска транспорта по «Тавриде», от Керчи до Севастополя в сентябре этого года.

Фото: страница в Facebook Г.Назарова.